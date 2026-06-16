G7, la battuta di Donald Trump a Giorgia Meloni: “Sono stato abbandonato”

(Adnkronos) – Botta e risposta tra il presidente Usa e la premier italiana al G7, nelle immagini diffuse da Palazzo Chigi. “Sono stato abbandonato…” punzecchia Trump, rivolgendosi al cancelliere tedesco Friedrich Merz. “Siamo sempre stati amici!”, replica Giorgia Meloni con una battuta. Un siparietto distensivo che smorza le recenti tensioni sul dossier iraniano, il tutto sotto gli occhi del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.
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