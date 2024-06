INWIT, principale tower operator italiano, ha realizzato l’infrastruttura che abilita un miglioramento delle attuali tecnologie di telecomunicazioni fino al 5G in vista del vertice dei Capi di Stato e

di Governo del G7 che sarà ospitato a Borgo Egnazia dal 13 al 15 giugno, dotando la struttura di un impianto

di copertura DAS (Distributed Antenna System). Grazie a questo investimento, INWIT ha ottenuto il

riconoscimento come partner tecnico del G7 di Savelletri di Fasano (BR). L’infrastruttura è a supporto della

connettività 5G degli operatori TIM, Vodafone e iliad.

“INWIT lavora costantemente per mettere a disposizione di tutti gli operatori un’infrastruttura condivisa e

digitale in modo veloce ed efficiente, come nel caso del G7 che si terrà a Borgo Egnazia – ha sottolineato il

Direttore Generale di INWIT, Diego Galli -. Mettere la nostra tecnologia innovativa anche a servizio di eventi rilevanti che vedono il nostro Paese protagonista conferma il ruolo di INWIT di abilitatore della

digitalizzazione dei territori”.

I vantaggi dell’infrastruttura DAS di INWIT

Ad essere interessata dal sistema DAS multi-operatore per la rete mobile di INWIT è un’area di 45.000 mq

all’interno della struttura, per un totale di 57 microantenne e 6 km di fibra ottica. L’infrastruttura copre la

maggior parte delle aree comuni, sia interne che esterne, come le piscine grandi, l’arena, il centro eventi, la

piazzetta del borgo, la reception, le sale meeting, il portico, i ristoranti e gli uffici.

Le zone in cui si svolgerà il vertice avranno così una copertura dedicata di rete 5G con un segnale stabile,

veloce ed efficiente a disposizione di tutti gli operatori mobili. La rete sarà accessibile con tutti i dispositivi,

dagli smartphone ai tablet ai pc con connessione wireless, facilitando la navigazione in Internet su tutti i

device, con un notevole miglioramento della ricezione del segnale e della customer experience.

Le piccole dimensioni e la bassissima potenza delle microantenne rendono il sistema DAS impercettibile

sotto il profilo dell’impatto visivo e quindi adattabile a qualsiasi struttura, anche quelle di particolare pregio

artistico, senza incidere sulla bellezza dei luoghi.

