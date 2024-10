G7, il 15 ottobre a Cernobbio la riunione ministeriale su Tecnologia e Digitale

La riunione ministeriale G7 su Tecnologia e Digitale si terrà il 15 ottobre a Cernobbio (Como) e sarà presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica Alessio Butti. L’incontro darà seguito agli impegni presi con l’adozione della Dichiarazione dei Ministri dell’Industria, Tecnologia e Digitale del G7 di Trento del 15 marzo scorso.

“La riunione ministeriale G7 su Tecnologia e Digitale del 15 ottobre rappresenta un’opportunità cruciale per rafforzare la cooperazione globale in ambito tecnologico e promuovere un uso sicuro ed etico dell’intelligenza artificiale, con particolare attenzione al settore pubblico. La Presidenza Italiana intende mettere al centro il rispetto dei valori democratici e dei diritti umani, promuovendo al contempo il potenziale innovativo della tecnologia per migliorare la vita dei cittadini e supportare la modernizzazione dei servizi pubblici” ha dichiarato il Sottosegretario Butti. “Durante questo incontro, in linea con il lavoro fatto dalla ministeriale di Trento del 15 marzo a oggi, ci impegniamo a condividere le migliori pratiche in ambito di digitalizzazione pubblica, con l’obiettivo di rendere i servizi pubblici più accessibili ed efficienti. Inoltre, esploreremo approcci comuni all’identità digitale, un elemento chiave per garantire la sicurezza e la fiducia nel contesto di una trasformazione digitale globale.”

Con questo incontro, la Presidenza italiana si propone di promuovere lo sviluppo e l’uso etico e sicuro dei sistemi di intelligenza artificiale (IA), in particolare per il settore pubblico, in linea con i principi e i valori dei Paesi del G7. L’obiettivo è anche quello di condividere buone pratiche sui servizi pubblici digitali e di individuare caratteristiche comuni tra i diversi approcci all’identità digitale a livello internazionale.

In particolare, la Presidenza italiana ha coordinato, sotto la guida del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il gruppo di lavoro G7 Digitale e Tecnologia (Digital &Technology Working Group – D&TWG) per rafforzare la cooperazione globale in questo ambito. I documenti elaborati nel corso dei lavori degli ultimi mesi saranno resi disponibili a conclusione della riunione ministeriale di Cernobbio.

Lo sviluppo e l’uso sicuro e affidabile dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) per il settore pubblico

L’IA rappresenta uno dei campi di innovazione più affascinanti e promettenti, con il potenziale di migliorare in modo significativo le nostre vite. Tuttavia, lo sviluppo e l’uso dei sistemi di IA non può prescindere dal rispetto dei valori democratici dei paesi del G7, dalla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

All’interno del D&TWG, la Presidenza italiana ha curato la produzione di un Toolkit per lo sviluppo e l’uso etico di applicazioni di IA nel settore pubblico. Il Toolkit è progettato per identificare tendenze, contesti normativi e altri fattori abilitanti l’IA tra i Paesi membri G7 con l’obiettivo di condividere esempi di buone pratiche e illustrare interventi prioritari per lo sviluppo e l’uso dell’IA in ecosistemi sicuri e affidabili, con particolare attenzione all’utilizzo della IA nel settore pubblico.