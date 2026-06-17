Il G7 ridisegna gli equilibri globali dell’AI, chi farà parte dei “trusted partners”?

L’intelligenza artificiale (AI) entra ufficialmente nella sfera della geopolitica globale. Al G7 in corso a Évian-les-Bains, in Francia, i leader delle principali economie avanzate stanno discutendo non soltanto di regolamentazione, investimenti e innovazione, ma soprattutto di accesso alle tecnologie AI più avanzate, in un confronto che coinvolge direttamente governi, grandi aziende tecnologiche e autorità di sicurezza nazionale.

Al centro del dibattito vi è la possibilità di creare un sistema di accesso privilegiato ai modelli di frontiera sviluppati dalle principali società statunitensi, tra cui Anthropic, OpenAI e Google DeepMind, destinato a una categoria di soggetti definiti “trusted partners”. L’ipotesi, emersa durante i colloqui tra le delegazioni del G7 e anticipata dal Financial Times e dalla Reuters, rappresenta una possibile risposta alle recenti restrizioni introdotte dall’amministrazione del presidente Donald Trump sull’utilizzo dei modelli AI più avanzati da parte di cittadini e organizzazioni non statunitensi.

La questione è diventata particolarmente rilevante dopo che Anthropic ha sospeso l’accesso ai propri modelli Fable 5 e Mythos 5 per tutti gli utenti stranieri, in seguito a una direttiva del governo americano motivata da ragioni di sicurezza nazionale. Mythos 5, in particolare, è considerato uno dei sistemi più avanzati per l’analisi del codice informatico e per l’individuazione di vulnerabilità nei sistemi digitali. Proprio questa capacità lo rende uno strumento strategico sia per la difesa informatica sia, potenzialmente, per attività offensive.

Gli americani rivendicano il controllo strategico sulla capacità computazionale e i modelli più avanzati di AI

Secondo fonti diplomatiche presenti al vertice, il tema è stato discusso direttamente con il Segretario al Commercio degli Stati Uniti, Howard Lutnick, a margine della cena inaugurale del summit. L’idea allo studio prevede la possibilità di concedere a Paesi alleati o a specifiche organizzazioni considerate affidabili l’accesso ai modelli più avanzati, pur mantenendo il controllo sulle tecnologie ritenute sensibili dal punto di vista della sicurezza nazionale.

L’iniziativa segnala un cambiamento profondo nell’approccio occidentale all’intelligenza artificiale. Se negli ultimi anni il dibattito internazionale si è concentrato soprattutto sugli aspetti etici, sulla trasparenza e sui rischi derivanti dall’utilizzo dell’AI, oggi emerge con forza una nuova dimensione: quella del controllo strategico delle capacità computazionali e dei modelli di frontiera. In altre parole, non si discute più soltanto delle regole per utilizzare l’intelligenza artificiale, ma anche di chi possa accedere alle tecnologie più avanzate e a quali condizioni. Si apre la questione non più rinviabile dell’indipendenza digitale.

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L’Europa chiede di entrare nel club dei Paesi fidati e rimane irrisolto il problema dell’indipendenza digitale

L’Europa guarda con attenzione a questo passaggio. La vicepresidente esecutiva della Commissione europea responsabile per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, Henna Virkkunen, ha invitato Washington a evitare misure che possano risultare discriminatorie nei confronti degli alleati europei, sostenendo che l’Unione europea debba essere considerata un partner affidabile nella gestione delle tecnologie strategiche.

Siamo a chiedere ancora una volta agli americani di considerarci “trusted partners”. Il tema è particolarmente sensibile per Bruxelles, che da un lato punta a sviluppare una propria autonomia tecnologica e industriale, pur se in maniera ambigua, dall’altro resta fortemente dipendente dai grandi modelli sviluppati negli Stati Uniti.

Con il caso Mythos abbiamo toccato con mano cosa significa vedersi chiudere i rubinetti del digitale da parte di Washington. Un tema che noi di Key4Biz portiamo avanti con convinzione da due anni.

Il primo no alla Gran Bretagna di Starmer?

Secondo quanto riportato da Telegraph e New York Post, funzionari della Casa Bianca informati dei fatti avrebbero rivelato che il Primo ministro britannico Keir Starmer sarebbe stato il primo ad avanzare la richiesta di eccezione per i cittadini e le aziende del Regno Unito per l’utilizzo dei modelli di intelligenza artificiale all’avanguardia “Mythos” e “Fable” di Anthropic.

Ma, a quanto pare, “concedere qualsiasi tipo di esenzione dai controlli sulle esportazioni a un altro Paese, anche a un alleato del G7, sarebbe completamente illogico“, avrebbe dichiarato un funzionario dell’amministrazione Trump al Washington Post.

La discussione assume inoltre una rilevanza crescente alla luce delle competizioni tecnologiche globali. Alcuni dei partecipanti ai colloqui ritengono che un accesso regolato ai modelli avanzati possa consentire ai Paesi del G7 di rafforzare le proprie capacità di cybersecurity e di contrastare più efficacemente le minacce provenienti da attori ostili, in particolare nel confronto strategico con la Cina. In questo contesto, l’intelligenza artificiale viene sempre più percepita come un’infrastruttura critica, al pari delle reti energetiche, delle telecomunicazioni o dei sistemi finanziari.

https://www.youtube.com/watch?v=OivInerzTHE&t=1s

La governance dell’AI sempre più una partnership pubblico-privato

A conferma della centralità del tema, il summit vede una partecipazione senza precedenti dei vertici delle principali aziende del settore. Al confronto con i leader politici, come anticipato, sono attesi rappresentanti di OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Meta e della francese Mistral AI. La loro presenza testimonia come la governance dell’intelligenza artificiale stia assumendo una natura sempre più ibrida, nella quale decisioni pubbliche e strategie industriali risultano strettamente intrecciate.

Per la Francia, che ospita il vertice e punta a consolidare il proprio ruolo nel panorama europeo dell’AI, il G7 rappresenta l’occasione per favorire un dialogo diretto tra governi e industria. Per l’Unione europea, invece, la sfida è duplice: garantire accesso alle tecnologie più avanzate senza rinunciare ai principi di sicurezza, trasparenza e tutela dei diritti che hanno ispirato l’AI Act, e al tempo stesso evitare che il futuro dell’innovazione digitale venga determinato esclusivamente da accordi bilaterali tra Washington e i grandi operatori privati.

La definizione di una rete di “trusted partners” per l’accesso ai modelli di frontiera potrebbe segnare la nascita di una nuova architettura internazionale dell’AI, fondata non soltanto sull’innovazione tecnologica, ma anche su criteri di fiducia politica, sicurezza nazionale e appartenenza strategica ad una determinata area di influenza (quella occidentale in questo caso). Un passaggio che conferma come l’intelligenza artificiale sia ormai diventata uno degli asset centrali della competizione globale tra Stati, economie e sistemi di governance e un fattore determinante in chiave geopolitica.

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