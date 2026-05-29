Alla vigilia della riunione dei Ministri digitali del G7, le principali associazioni di categoria del settore digitale dei Paesi del G7 (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti) e dell’Unione Europea si riuniscono nell’ambito di TECH7, il forum delle associazioni di categoria digitali del G7, per presentare le loro raccomandazioni congiunte ai sette ministri riuniti a Parigi. Tali raccomandazioni mirano a rafforzare la crescita, la competitività e l’innovazione nell’economia digitale globale.

Questo incontro si svolge in un momento in cui le tecnologie digitali — intelligenza artificiale, cybersicurezza, infrastrutture cloud e tecnologie quantistiche — giocano un ruolo decisivo per la crescita, la competitività e la capacità di innovazione delle economie del G7.

Sotto la presidenza francese del G7, le associazioni di categoria digitali dei Paesi membri hanno adottato a Parigi una dichiarazione congiunta che chiede un rafforzamento della cooperazione tra le principali economie digitali. Questa convergenza riflette un impegno condiviso a favore di ecosistemi digitali aperti, interoperabili, sicuri e che favoriscano l’innovazione.

Le raccomandazioni affrontano otto grandi temi strategici:

1. cybersicurezza e resilienza delle infrastrutture critiche;

2. flussi e governance dei dati;

3. impiego dell’intelligenza artificiale nei settori strategici;

4. tecnologie quantistiche;

5. sicurezza delle catene di approvvigionamento e delle infrastrutture digitali;

6. salute digitale;

7. competenze e futuro del lavoro;

8. sostegno alle PMI nell’economia digitale.

Attraverso questa dichiarazione congiunta, TECH7 invita i governi del G7 a intensificare il dialogo pubblico-privato e ad attuare politiche che promuovano l’innovazione, gli investimenti e la competitività delle economie digitali.

* Organizzazioni membri di TECH7: TECHNATION (Canada), Numeum (Francia), AFNUM (Francia), Bitkom (Germania), Anitec-Assinform (Italia), JEITA (Giappone), techUK (Regno Unito), ITI (Stati Uniti), DIGITALEUROPE (Unione Europea).

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