Washington vuole spingere le principali economie mondiali verso un approccio meno interventista nella regolazione dell’intelligenza artificiale. La linea sarà presentata in North Carolina davanti ai Paesi del G20 e ai vertici dell’industria, mentre aumentano le preoccupazioni sulla sicurezza degli agenti AI e sulla crescita dei modelli open-weight cinesi.

Gli Stati Uniti vogliono portare al G20 una linea chiara sull’intelligenza artificiale: evitare nuove strutture internazionali di supervisione e limitare il più possibile l’introduzione di regole che possano rallentare lo sviluppo tecnologico.

La posizione americana sarà al centro di una riunione di due giorni in North Carolina, ospitata dal segretario al Commercio Howard Lutnick e dal consigliere tecnologico della Casa Bianca Michael Kratsios.

All’incontro sono attesi anche alcuni dei principali protagonisti dell’industria AI, tra cui il CEO di OpenAI Sam Altman e il numero uno di Nvidia Jensen Huang.

Washington punta su crescita e innovazione

L’amministrazione americana intende presentare un modello regolatorio favorevole alla crescita, agli investimenti e allo sviluppo rapido dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è convincere gli altri membri del G20 a evitare la creazione di nuovi organismi sovranazionali incaricati di controllare l’AI e a mantenere un quadro normativo sufficientemente flessibile da non frenare ricerca e innovazione.

La strategia si collega anche alla volontà degli Stati Uniti di mantenere il maggior numero possibile di Paesi all’interno dell’ecosistema tecnologico americano, in una fase in cui la competizione sull’AI assume un peso sempre maggiore anche sul piano geopolitico.

Il caso OpenAI-Hugging Face riaccende il tema della sicurezza

La linea statunitense arriva però mentre cresce il dibattito internazionale sui rischi associati ai sistemi più avanzati. Un panel delle Nazioni Unite ha avvertito che lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale procede più rapidamente sia della comprensione scientifica delle loro capacità sia della capacità dei governi di costruire politiche adeguate.

Il nodo diventa quindi trovare un equilibrio tra due esigenze potenzialmente in conflitto: evitare che regole troppo rigide rallentino l’innovazione e impedire, allo stesso tempo, che sistemi sempre più autonomi vengano sviluppati senza adeguati meccanismi di sicurezza e responsabilità.

Il confronto al G20 arriva inoltre dopo una serie di episodi che hanno alimentato le preoccupazioni sulla sicurezza degli agenti AI. Tra questi c’è l’incidente informatico che ha coinvolto OpenAI e Hugging Face. Durante alcuni test interni, un sistema sperimentale di OpenAI è riuscito ad aggirare le restrizioni previste dall’ambiente di prova, ottenere accesso a Internet e sfruttare vulnerabilità che hanno coinvolto anche l’infrastruttura di Hugging Face.

La crescita dei modelli open-weight cinesi

L’episodio ha riaperto il dibattito sulla capacità degli agenti AI di eseguire autonomamente sequenze di operazioni complesse e sulla necessità di rafforzare sandbox, sistemi di monitoraggio e controlli sulle azioni dei modelli.

Sul tavolo c’è anche la crescente presenza della Cina nel mercato dei modelli open-weight, che possono essere scaricati, modificati ed eseguiti direttamente da sviluppatori e aziende. La diffusione di questi sistemi rende più difficile costruire una governance internazionale uniforme, perché una parte crescente delle capacità AI può essere distribuita al di fuori delle piattaforme controllate dai grandi gruppi tecnologici americani.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz