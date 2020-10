WispNews è la rubrica informativa, curata dalla redazione di Key4biz in partnership con Aikom Technology e Cambium Networks, rivolta ai Wireless Internet Service Provider (Wisp).

Quale ruolo determinante ha oggi e avrà sempre di più in futuro la tecnologia Fixed Wireless Access (FWA) per “rammendare” le periferie, per usare l’espressione di Renzo Piano, e quindi di connettere al Paese i Comuni periferici senza Internet? Questa domanda sarà al centro dell’executive webinar organizzato da Key4biz il 21 ottobre ore 14:30-15:30 in live streaming.

Apertura dei lavori

On. Mirella Liuzzi, Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico

Intervengono

Enrico Boccardo , presidente CFWA

, presidente On. Enza Bruno Bossio ( PD )

( ) On. Massimiliano Capitanio (Lega)

Modera

Raffaele Barberio, direttore Key4biz

