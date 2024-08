FWA, Ofcom assegna nuova banda a 32 Ghz in UK

Ofcom, l'ente regolatore delle telecomunicazioni del Regno Unito, renderà disponibile lo spettro a 32 GHz attualmente non assegnato per la fornitura di servizi di accesso wireless fisso (FWA).

Più spazio all’FWA

Un nuovo documento di consultazione, ‘Ampliare l’accesso allo spettro per collegamenti fissi nella banda a 32 GHz’, sottolinea che ad aprile di quest’anno un blocco nazionale di spettro da 2 x 126 MHz nella banda a 32 GHz è stato restituito a Ofcom e l’ente regolatore propone ora di rendere questo spettro non assegnato, ovvero 32,445-32,571 GHz abbinato a 33,257-33,383 GHz, disponibile per i collegamenti FWA “su base gestita da Ofcom”.

FWA è una tecnologia alternativa di accesso a banda larga fissa che utilizza collegamenti wireless, spesso usando spettro 4G o 5G concesso in licenza. Finora, i pochi svantaggi di FWA sono stati la mancanza di standard internazionali concordati per disciplinare l’uso della tecnologia, insieme a vincoli sulla disponibilità dello spettro che comportano concomitanti restrizioni sulla larghezza di banda per cliente.

Consultazione chiude il 13 settembre

Il documento di consultazione dell’Ofcom sostiene che la sua proposta consentirà agli operatori di aumentare la loro capacità di servire più consumatori e aziende con servizi migliorati senza effetti negativi sugli utenti esistenti della banda 32 GHz “o altri utenti di frequenze”.

La data di chiusura per le risposte delle parti interessate è il 13 settembre di quest’anno, con una decisione da pubblicare prima della fine dell’anno. Sarà pubblicata contemporaneamente alla decisione presa dall’Ofcom sulle sue precedenti proposte (da marzo di quest’anno) in merito allo spettro restituito nella banda 27,5-30 GHz.

32 Ghz all’asta nel 2008

Lo spettro 32 GHz è stato originariamente messo all’asta nel 2008 su base nazionale assegnata a blocchi ed è attualmente utilizzato per collegamenti di trasporto dati wireless punto-punto. Questi sono utilizzati da BT e MBNL (Mobile Broadband Network Ltd), la joint venture di condivisione di rete di proprietà congiunta di EE operation di BT e Three UK. Anche il fornitore di servizi gestiti MLL Telecom ha utilizzato lo spettro fino a poco tempo fa, ma quattro mesi fa ha ceduto i suoi due blocchi di spettro nella banda 32 GHz. Ofcom ha osservato che “non è a conoscenza di prove concrete di domanda per qualsiasi altro tipo di utilizzo in questo spettro” e quindi ha deciso “che i collegamenti fissi continueranno a essere l’utilizzo più probabile e di maggior valore in questa banda”.

