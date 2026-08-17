FWA, Agcom introduce il bollino blu

L’Italia sta introducendo un nuovo bollino blu per designare le offerte FWA 5G con FTTH fino a 1 Gbps per distinguerle da offerte wireless meno performanti che rischiano di sviare il cliente.
Sempre in tema wireless, sono in arrivo in Gazzetta Ufficiale entro agosto le regole per l’asta frequenze in banda 26 GHz (parte bassa) che saranno assegnate con procedimento oneroso entro la fine del 2026.
Infine, la transizione energetica. Dal sole al vapore: come le batterie termiche possono accelerare la decarbonizzazione dell’industria europea.
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