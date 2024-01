FWA, 40 miliardi di dollari la spesa globale nei prossimi 5 anni

La spesa globale in apparecchiature FWA supererà 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni, secondo stime di Dell’Oro Group.

Il Fixed Wireless Access è una tecnologia complementare a sostegno della connettività residenziale e aziendale, grazie alla semplicità di installazione in tandem con il 4G Lte e le reti 5G in banda sub 6 Ghz, con performance di rete pari alla fibra.

Inoltre, si prevede che la spesa per router e gateway aziendali abilitati per 4G e 5G aumenterà fino a 4 miliardi di dollari entro il 2027

Ricavi dell’FWA +27% nel 2023

Le stime preliminari del report indicano che i ricavi dell’FWA, comprensivi di apparecchiature RAN, CPE residenziali, router e gateway aziendali cresceranno del 27% nel 2023, trainati in primo luogo dalla crescita di abbonati in Nord America così come dall’aumento globale della connettività nelle filiali aziendali a livello globale.

“Il Fixed Wireless Access ha dimostrato di poter fornire connettività sia nei mercati rurali che in quelli meno serviti, competendo allo stesso tempo testa a testa con le tecnologie a banda larga fissa nei mercati urbani e suburbani”, ha detto Jeff Heynen, vicepresidente e analista del Gruppo Dell’Oro. “Oltre alla connettività residenziale, le aziende fanno sempre più affidamento su router e gateway abilitati FWA per connettere filiali, veicoli e chioschi come parte delle proprie iniziative wireless private”, ha aggiunto Heynen.

Altri fattori

Ulteriori punti salienti del rapporto sull’infrastruttura FWA e sulla ricerca avanzata CPE:

• Si prevede che i ricavi globali FWA supereranno i 9 miliardi di dollari entro il 2027, riflettendo gli investimenti sostenuti e la crescita degli abbonati nelle implementazioni di rete basate su 3GPP e non.

• Il mercato nordamericano rimane il più dinamico in termini di opzioni tecnologiche FWA implementate, con CBRS e altre opzioni sub-6GHz in crescita insieme alle opzioni 5G NR e 60 GHz.

• Si prevede una crescita degli abbonati a lungo termine nei mercati emergenti del Sud-est asiatico e dell’area MEA, a causa degli aggiornamenti alle reti 3G e LTE esistenti e della necessità di connettere in modo economico gli abbonati.

• Il mercato della banda larga satellitare sarà anche un fattore chiave per la connettività a banda larga nei mercati emergenti, grazie ai fornitori basati su LEO tra cui Starlink, OneWeb e Project Kuiper.