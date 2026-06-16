Furlan: “L’AI sia strumento al servizio delle persone e del lavoro”

(Adnkronos) – “Il mondo del retail e della grande distribuzione rappresenta un settore fondamentale della nostra economia. Serve un grande patto tra generazioni, tra giovani e lavoratori più esperti, valorizzando competenze, esperienza e nuove sensibilità. Le nuove tecnologie non devono spaventare, ma non possono nemmeno essere adottate senza mantenere la centralità della persona”. Ha detto Anna Maria Furlan, già Segretaria generale Cisl, membro della 10ª Commissione permanente del Senato (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), all’evento “Il valore della diversità generazionale e l’innovazione tecnologica. Prospettive per il lavoro nel retail di domani”, organizzato da Federdistribuzione a Roma.

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