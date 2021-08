Guarda come il cane robot va a caccia di fughe di gas.

L’azienda Fluke Process Instruments ha realizzato una “scatolina” collocata sulla schiena del robotic dog di Boston Dynamics in grado di trovare fughe di gas e altri tipi di perdite negli stabilimenti di produzione. Ecco in azione il cane robot.

Il cane robot si chiama Spot ed è frutto delle più avanzate tecnologie di Boston Dynamics.

I settori in cui Spot è stato utilizzato sono già diversi: minerario, manifatturiero, utility elettriche, costruzioni. Compiti pericolosi per gli essere umani ma anche di puro controllo.

Il punto di forza del cane non è però solo l’autonomia ma anche il fatto che può essere controllato a distanza da un operatore remoto, che può stare a notevole distanza (anche centinaia di chilometri) dal robot.

Un cane robot non per tutti infatti. Per il momento la vendita avrà dei vincoli molto severi.

Potranno acquistarlo solamente aziende, sviluppatori e accademici e ciascun cliente potrà acquistare al massimo due esemplari. È in vendita per 75 mila dollari.