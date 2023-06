Maurizio Leo, Viceministro dell'Economia e delle Finanze: “Con Sky c’è stato anche un effetto sulle tecnologie con un utilizzo molto più pronunciato nei settori in cui opera”. Andrea Duilio, AD di Sky Italia: “Da 20 anni con Sky c’è in Italia più scelta, più contenuti e più tecnologia. E per l’asta del 14 giugno sui diritti tv della Serie A ci saremo e faremo il meglio per i nostri clienti”.

Nel 2022 Sky è stato l’operatore di connettività broadband e ultrabroadband con il maggiore tasso di crescita della quota di mercato, raggiungendo il 2,6% dei 18,6 milioni di linee attive a livello nazionale. Rispetto alle utenze residenziali, la quota di mercato di Sky a fine 2022 è del 3,1%, mentre arriva al 5,4% nel segmento FTTH, qualificandosi come quinto operatore nazionale, con una quota di mercato in crescita di 1,5 punti, dando così un significativo contributo alla crescita assoluta del numero di linee FTTH, in aumento del 30,9% rispetto all’anno precedente.

L’impatto di Sky sul Pil italiano in 20 anni: 50 miliardi

I dati fanno parte della ricerca condotta da SDA Bocconi, School of Management, dedicata al contributo di Sky Italia dato alla società e all’economia nazionale nei suoi 20 anni di storia.

Quasi 50 miliardi di euro al PIL italiano, con una media di 2,7 miliardi all’anno tra il 2014 e il 2022. È questo l’impatto di Sky Italia sul prodotto interno lordo dell’Italia calcolato dalla ricerca, presentata questa mattina alla Bocconi. L’analisi econometrica è basata sullo studio delle interdipendenze settoriali.

Il viceministro al MEF Maurizio Leo: “Con Sky anche effetto sull’uso delle tecnologie”

“Sky ha dato un contributo in modo considerevole al PIL italiano con anche un beneficio per le casse erariali. Con Sky c’è stato, inoltre, un effetto sulle tecnologie con un utilizzo molto più pronunciato nei settori in cui opera”, ha commentato Maurizio Leo, Viceministro dell’Economia e delle Finanze, nel suo videomessaggio.

Andrea Duilio (AD Sky Italia): “Siamo una Tech Media Company e ci saremo all’asta sui diritti Tv della Serie A”

“Da 20 anni con Sky c’è in Italia più scelta, più contenuti e più tecnologia”, ha detto Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia. “Il mercato e i clienti sono stati gli stimoli per innovare. In questi anni”, ha aggiunto, “siamo stati sempre in continuo cambiamento. Siamo passati da una pay-tv satellitare ed oggi siamo una tech media company, che opera sul satellite, sul digitale, è nel mercato della connettività a Internet e produce anche uno smart Tv, come Sky Glass”.

“Ci saremo all’asta del 14 giugno prossimo sui diritti tv della Serie A”, ha concluso l’AD, “faremo il meglio per i nostri clienti e azionisti, perché per noi il calcio è molto rilevante. Come emerge dallo studio presentato oggi, Sky ha investito nello sport in 20 anni oltre 10 miliardi di euro”.

