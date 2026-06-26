"La connettività ti salva la vita". Non è soltanto un semplice slogan, ma un concetto che esprime le potenzialità della fibra FTTH in ambito sanitario e per la telemedicina nella terza puntata della rubrica FTTH per l'Italia Digitale che fa tappa nelle farmacie smart dei borghi di Atrani, in Costiera Amalfitana, e di Parrano, in provincia di Terni.

Rubrica settimanale su come la fibra ottica fino a casa abilita i nuovi servizi digitali: FTTH tutto quello che c’è da sapere. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

“La connettività ti salva la vita”. Non è soltanto un semplice slogan, ma un concetto che esprime le potenzialità della fibra FTTH in ambito sanitario e per la telemedicina. Siamo alla nostra terza puntata della rubrica FTTH per l’Italia digitale, dopo quelle riguardanti energia e fibra e il ruolo dell’FTTH per i piccoli Comuni. Questa volta abbiamo fatto tappa in due Comuni piccolissimi, il primo ad Atrani, nel cuore della Costiera Amalfitana, il secondo a Parrano, piccolo comune umbro in provincia di Terni. Entrambi i piccoli borghi hanno la presenza di due farmacisti smart, che hanno fatto della fibra FTTH di Open Fiber un prezioso alleato per servizi di telemedicina che più di una volta si sono rivelati decisivi per salvare i pazienti.

FTTH risorsa preziosa nei piccoli centri

L’FTTH è una risorsa fondamentale soprattutto nei piccoli Comuni rurali delle aree bianche del nostro Paese, dove l’arrivo di connessioni FTTH ultraveloci in farmacia può rappresentare la differenza fra la vita e la morte. E’ questo il caso di Atrani, piccolo borgo in provincia di Salerno. Si tratta di uno dei Comuni più piccoli d’Italia per superficie, circa 600 abitanti, incastonato nel meraviglioso territorio della Costiera Amalfitana.

Farmacista digital, un vero pioniere della telemedicina

E’ qui che il dottor Gaetano Ala, titolare della farmacia di famiglia, svolge un’attività preziosa per l’intero territorio. Ma quanto è prezioso il digitale per la sua attività? “Intanto una premessa, si tratta di una farmacia rurale sussidiata e rappresenta un punto nodale nell’ambito del territorio della Costiera Amalfitana. Io personalmente nella mia farmacia offro servizi di telemedicina e telerefertazione da 13 anni”.

Un vero pioniere della telemedicina, Gaetano Ala, che è partito con il doppino in rame e che grazie alla fibra FTTH di Open Fiber arrivata da un paio d’anni può godere di una connettività molto più stabile e veloce. “La fibra FTTH aprirà nuove frontiere dal punto di vista tecnologico in futuro, ma già oggi mi permette di svolgere servizi preziosi per il territorio”.

Cardiologia e pneumologia direttamente in farmacia

In particolare, Ala offre servizi di cardiologia direttamente in farmacia, dove ha messo in piedi un vero studio medico, con refertazione in real time di ECG (elettrocardiogrammi), holter e analisi dettagliata in base alle richieste dei clienti. “Nel tempo mi sono creato un network di contatti con medici specialisti sul territorio ma anche a livello nazionale, mi sono interfacciato con la medicina di base e sono in contatto con diversi specialisti ai quali mi rivolgo online a seconda delle esigenze del paziente che viene qui da me in farmacia”, racconta a Key4Biz il farmacista di Atrani, che di fatto ha profilato le esigenze mediche del suo territorio, che va ben al di là dell’esigua superficie di Atrani e abbraccia tutta la Costiera Amalfitana.

Il ruolo sociale delle farmacie digitali

Insomma, il farmacista smart di Amalfi ha creato una community sul territorio ed è connesso con gli specialisti che rispondono alle esigenze dell’ampio bacino, raccogliendo tutta la Costiera Amalfitana. “Le farmacie sono dei presidi territoriali fondamentali nei piccoli Comuni italiani – aggiunge Ala – ci sono più farmacie che uffici postale e caserme dei Carabinieri in Italia come capillarità”.

Ed è per questo che la trasformazione digitale delle farmacie consente di creare un network sul territorio in attesa che strumenti come il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) diventi uno standard de facto, che al momento ancora non è visto che le Regioni italiane vanno avanti a macchia di leopardo e ad esempio la Campania è ancora in fase embrionale.

Farmacista punto di riferimento nei piccoli centri

“Il referto ai pazienti glielo consegno a mano, il nostro rapporto è molto de visu”, racconta ancora Ala. Tanto più che oggi il medico di famiglia ha molto meno tempo da dedicare al rapporto diretto con i pazienti, e così la farmacia sta assumendo un ruolo sempre crescente per rispondere alle esigenze sanitarie dei pazienti. Anche prima del pronto soccorso in molti casi.

“A volte non c’è tempo per mandare un paziente all’ospedale, 25 chilometri da percorrere in Costiera Amalfitana quando c’è traffico diventano un viaggio non percorribile per chi ha le ore contate”.

Gaetano Ala, farmacista di Atrani

FTTH salvavita con il telereferto cardiologico

Ed è qui che entra in gioco il ruolo salvavita della fibra FTTH, che consente la telerefertazione “con la clinica cardiologica specializzata di Brescia che mi restituisce la diagnosi in real time”, dice Ala, aggiungendo che ogni anno l’8% delle visite risultano in codici rossi a fronte di 500 accessi all’anno, a fronte di 660 abitanti della piccola Atrani.

Appello ai farmacisti: la farmacia come hub di prossimità. “Non siamo più soltanto un negozio che vende farmaci”

“Non abbiate titubanze, adottate la tecnologia e la connettività FTTH più veloce, sfruttate le possibilità del digitale e dell’AI per investire sul territorio. La farmacia non è più un semplice luogo dove si dispensano farmaci, ma un hub di prossimità”, chiude.

A Parrano (Tr) la farmacia è un presidio sanitario di prossimità

Dopo la Costiera Amalfitana, ci spostiamo più a Nord. A Parrano, piccolo Comune in provincia di Terni. “Parrano è un piccolo borgo umbro con 500 abitanti dove la farmacia svolge un ruolo di presidio sanitario di prossimità, soprattutto per gli anziani”, dice Alessandra Devoti, la giovane farmacista del luogo.

In farmacia è possibile sottoporsi ad alcuni servizi salvavita, fra cui l’ecodoppler, con la possibilità tramite l’FTTH di trasmettere i risultati ad una rete di medici specialisti. “Si può dire che la connettività in fibra rientra nei livelli minimi di prestazione perché consente di inviare file di grandi dimensioni in real time al medico specializzato di quel determinato settore”, aggiunge Devoti. “L’FTTH risponde all’esigenza di essere connessi al resto del mondo, considerato che il presidio di primo soccorso più vicino si trova a un quarto d’ora e l’ospedale più vicino è quello di Orvieto ad almeno 40 minuti”.

Alessandra Devoti, farmacista di Parrano

La spinta digitale del Covid volano dell’FTTH per i telereferti

I primi servizi di teleconsulto sono stati inaugurati con il Covid, che ha dato una grossa spinta alla digitalizzazione in ottica di telemedicina. E così fra i servizi oggi disponibili ci sono l’holter cardiaco, quello pressorio e l’ECG. “Grazie all’invio di un ECG e all’immediata diagnosi di uno specialista, un paziente grave è stato salvato dall’arrivo dell’ambulanza con i primi soccorsi”, racconta.

“Ringrazio la connettività ultraveloce“

“Il file del tracciato di un holter sulle 24 ore è molto pesante, fino a circa 86 MB, ma con la connettività ultraveloce si riesce a inviarlo via mail ad un cardiologo in pochi secondi”, dice la farmacista smart di Parrano. “Si tratta di un canale privilegiato per la diagnosi a distanza e il teleconsulto, visto che noi farmacisti forniamo soltanto delle prestazioni strumentali ma non possiamo fare una diagnosi”, continua la dottoressa.

Il farmacista uno di famiglia nei piccoli centri

Abbiamo raccontato una serie di servizi erogati in farmacia che contribuiscono a ridurre la pressione sui pronto soccorso e che in futuro potranno aprire a nuove soluzioni, ad esempio i consulti o teleconsulti con lo psicologo. La farmacista di Parrano ci sta già pensando: “Nei piccoli centri il farmacista è come il sindaco, come il parroco. E’ uno di famiglia”, chiude.

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