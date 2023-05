FSE 2.0, M. Moruzzi: ‘Sarà realtà nel 2026’

Che giornata è stata?

Le videointerviste a Mauro Moruzzi, tra i pionieri del Fascicolo Sanitario Elettronico (ha creato il primo in Italia nel 2005 in Emilia-Romagna) ed ora sta lavorando alla sua riforma presso il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, e a Sergio Pillon, vicepresidente Associazione italiana Sanità Digitale e Telemedicina.ùSecondo indiscrezioni, il Mimit sta studiando una serie di misure del valore di circa 1,5 miliardi di euro per sostenere le imprese di telecomunicazioni in crisi da tempo e il ritocco dei limiti da 6 a 30 v/m.

BT taglierà 10 mila posti di lavoro per far posto all’IA entro il 2030. Il caso BT in Gran Bretagna potrebbe essere solo il primo di una lunga serie, con un taglio del 42% della forza lavoro nei prossimi sei anni.

