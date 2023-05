FSE 2.0, M. Moruzzi (Dipartimento Trasformazione Digitale): “Sarà realtà nel 2026 e con l’IA per dati sanitari più accessibili”

Per il 2026 la riforma del Fascicolo Sanitario Elettronico sarà pronta. E il FSE 2.0 dei cittadini italiani sarà accessibile da tutti i medici di medicina generale, pediatri e medici specialisti, che potranno consultarlo senza più confini regionali, ma su tutto il territorio nazionale. Sarà anche arricchito di algoritmi di Intelligenza Artificiale per rendere più veloce e più funzionale l’accesso ai medici dei dati sanitari. Tutti i dati dei cittadini saranno super protetti”. L’ha detto nella nostra videointervista Mauro Moruzzi, tra i pionieri del Fascicolo Sanitario Elettronico (ha creato il primo in Italia nel 2005 in Emilia-Romagna) ed ora sta lavorando alla sua riforma presso il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. La videointervista a Moruzzi segue quella a Sergio Pillon, coordinatore per la Trasformazione Digitale ASL Frosinone e vicepresidente Associazione italiana Sanità Digitale e Telemedicina.

