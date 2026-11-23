Key4Biz, visionando la delibera Agcom sulle reti locali 5G assegnate “caso per caso”, ha scoperto il progetto 5G di Ferrovie dello Stato che chiede le frequenze 3.8-4.2 GHz lungo l’intero sedime ferroviario perché “essenziale per migliorare il servizio ai cittadini”.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato (FS) non può diventare una “Telco”. Ossia non può avere proprie frequenze per accendere la rete 5G che sta realizzando sulla linea AV/AC Torino-Milano con l’estensione fino a Rho Fiera, il cui completamento è previsto entro il 31 dicembre 2026.

Per la connettività della sua rete 5G, FS dovrà usare quelle delle Telco.

È questo il responso della delibera Agcom, visionata da Key4Biz, sulle reti locali 5G assegnate “caso per caso”, che di fatto dice no alla richiesta di FS di usare la banda 3.8-4.2 GHz appena sbloccata dall’Autorità per una rete autonoma gestita da Ferrovie lungo la rete ferroviaria.

FS voleva 100 MHz di spettro delle frequenze 3.8-4.2 GHz, appena liberate dall’Agcom per l’uso locale e la creazione di una rete 5G lungo la rete ferroviaria, per creare e gestire in autonomia con risorse spettrali proprie (senza le frequenze delle telco) una rete 5G dedicata all’Alta Velocità lungo la linea ferroviaria. Ma l’Agcom ha detto no, in protezione dei servizi incumbent.

Frequenze a FS? Il No di Agcom e delle Telco

L’assegnazione diretta al Gruppo FS per tutta la rete ferroviaria e non a livello locale sarebbe stato una gamba tesa alle Telco e contraria anche ai princìpi della stessa delibera Agcom. Nella consultazione, le Telco hanno, infatti, segnalato che “l’assegnazione della banda in questione ai verticali, a meno di 8 anni dall’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze 5G agli operatori mobili, potrebbe ridurre il valore residuo delle frequenze 5G già assegnate e introdurrebbe, a parere di alcuni rispondenti, possibili distorsioni competitive”.

La delibera

Il 3 novembre 2026 AGCOM ha adottato le regole per la banda 3800-4200 MHz (delibera 254/26/CONS). L’Unione Europea ha destinato questa banda a reti locali a potenza medio-bassa, per esempio quelle di fabbriche, porti e ospedali. Questa delibera è, finalmente, la bibbia dei Verticals, di cui Key4Biz racconta i vantaggi da ormai diversi anni.

La banda è condivisa con altri servizi, e i diritti si assegnano progetto per progetto (“caso per caso”) con durata compresa tra 3 e 10 anni (rinnovabili), evitando gare nazionali, a chi presenta per primo un progetto compatibile: vale il principio “first to come, first to be served”.

In sede di consultazione pubblica, FS aveva presentato il suo progetto per la realizzazione della rete 5G lungo l’intero sedime ferroviario. Ma Agcom ha bocciato la proposta di assegnare al Gruppo frequenze dedicate. Potrà, invece, affidarsi alle frequenze delle Telco per la connettività della futura rete 5G per la rete ferroviaria e garantire ai viaggatori una connessione più stabile e veloce.

Le motivazioni di AGCOM, difendendo i 6,55 miliardi di euro per le frequenze 5G pagati nel 2018 dalle Telco

Secondo la delibera Agcom, le imprese che useranno questa banda non potranno offrire servizi al pubblico: “sarebbe non ragionevole e discriminatorio permettere a imprese di varia natura e in numero potenzialmente ampio di entrare nel mercato dei servizi pubblici, senza sottostare ad alcuna procedura competitiva”.

Chiaro il riferimento alle telco, che al contrario hanno speso 6,55 miliardi di euro per le frequenze 5G nel 2018.

L’Autorità aggiunge che gli operatori mobili “già godono di una posizione di vantaggio sul mercato derivante da specifiche competenze e disponibilità di un range di frequenze pubbliche”. Per entrare nel mercato pubblico serve dunque una procedura competitiva.

Come FS può usare la banda 3800-4200 Mhz per uso privato?

Le FS possono usare la banda 3800-4200 MHz, ma solo come rete interna, nei luoghi che gestiscono:

stazioni, depositi, scali merci, officine. Le aree devono essere «di limitata estensione, delimitate da un contorno chiuso» e «di pertinenza» di chi le usa. Un solo progetto può comprendere più aree distinte, se servono alla stessa esigenza dello stesso soggetto.

No lungo le linee. La delibera vieta espressamente di concatenare aree per coprire zone ampie, «a titolo di esempio […]) aree di livello comunale, direttrici di trasporto» (art. 1, lett. b; §66).

No per i passeggeri. Le frequenze non si possono usare per servizi al pubblico, “anche in caso di frequentazione pubblica dell’area oggetto di copertura”. Una stazione con wi-fi o 5G per i viaggiatori sarebbe servizio al pubblico.

AGCOM aggiunge che “per una vasta gamma di servizi in ambito ferroviario sono già disponibili apposite frequenze specificamente standardizzate a livello europeo e assegnate tramite riserva”. Sono le frequenze del sistema ferroviario europeo (GSM-R, e in futuro FRMCS).

La delibera Agcom è anti-FS?

La delibera Agcom è riferita solo alle “reti private”, con uno spazio ridotto, e non apre all’utilizzo della banda 3.8-4.2 GHZ nelle città o “nelle direttrici di trasporto” o alla possibilità di agganciare gli utenti del servizio (coloro che partono da porti e aeroporti, che viaggiano su strade autostrade e ferrovie, che sono degenti in ospedale o i loro parenti).

La misura di fatto costringe FS a rivolgersi alle telco per ottenere l’uso delle frequenze necessarie alla realizzazione di una rete 5G dell’Alta Velocità a bordo destinata ai clienti.

Ma cosa chiede FS? “Frequenze dedicate per una rete 5G per l’Alta Velocità”

Ma cosa vuole esattamente FS?

Nella risposta del Gruppo alla consultazione Agcom (delibera 254/26/CONS) si comprende il progetto:

“Ferrovie dello Stato Italiane ritiene essenziale che il quadro regolatorio consenta l’effettiva disponibilità di risorse frequenziali dedicate per lo sviluppo di una rete 5G a supporto della rete nazionale Alta Velocità – si legge nel documento – Le peculiari esigenze di copertura continua, capacità, affidabilità e resilienza proprie dell’infrastruttura AV (Alta Velocità) richiedono infatti la disponibilità di frequenze dedicate idonee a garantire livelli prestazionali coerenti con l’evoluzione digitale del sistema ferroviario nazionale”.

Ecco il progetto

“Si propone pertanto, nell’ambito del quadro regolatorio finale, una categoria autorizzativa specifica per le reti terrestri wireless a banda larga a potenza media-bassa (WBB-LMP) su Infrastruttura Lineare Critica, applicabile a corridoi ferroviari, infrastrutture di trasporto e altri asset lineari di interesse pubblico. Tale categoria dovrebbe prevedere: domanda unica per corridoio; valutazione tecnica unitaria; durata minima coerente con gli investimenti infrastrutturali; modello di costo con scontistica a scaglioni; possibilità di erogare il servizio di copertura generato verso le Imprese Ferroviarie; portale geografico di pre-verifica; misure standard di mitigazione e coordinamento”.

FS: “Frequenze 5G dedicate lungo le ferrovie essenziale per migliorare il servizio ai cittadini”

E ancora, “La disponibilità di frequenze 5G dedicate lungo il sedime ferroviario costituirebbe un abilitatore essenziale per l’evoluzione del sistema ferroviario italiano, per il miglioramento dei servizi ai cittadini e per il rafforzamento della competitività del sistema nazionale”, scrive l’azienda.

Ma il no di Agcom è facile da spiegare. Se FS ricevesse le frequenze accenderebbe una rete 5G per tutto il sedime ferroviario, lungo circa 20mila km. Di fatto sarebbe una rete 5G nazionale, contraria alla delibera Agcom che disciplina le reti 5G locali.

I soggetti vertical possono erogare direttamente servizi di connettività

Lo prevede la delibera, riprendendo il parere riguardante le sfide in materia di attuazione del 5G (terzo parere sul 5G, RSPG19-007 del 30 gennaio 2019, “5G implementation challenges”). Infatti, si legge, “ll gruppo di «Politica dello spettro radio» (RSPG) ha rimarcato che la connettività per i soggetti verticali potrebbe essere fornita tramite soluzioni offerte sia da operatori mobili che da fornitori terzi o direttamente dagli stessi soggetti verticali, nelle bande armonizzate dell’Unione per i servizi di comunicazione elettronica o nello spettro ad essi dedicato”.

È qui che si aprono nuovi scenari impensabili fino a poco tempo fa, con l’ingresso nei vertical 5G, oltre a FS, di:

Fincantieri, Lamborghini, RAI, Saipem, Telespazio.

Terna ha già una sua rete 5G per il monitoraggio del suo elettrodotto nazionale, appoggiandosi alla connettività di una Telco.

Conclusioni

Le Ferrovie sono interessate ad entrare nel mercato delle TLC e grazie alla banda 3.8-4.2 GHz potrebbero entrare direttamente nella connettività 5G bypassando gli operatori classici in qualità di “soggetto verticale”, fornendo in autonomia “la connettività nelle bande armonizzate dell’Unione per i servizi di comunicazione elettronica e nello spettro ad essi dedicato”, si legge a pagina 4 della delibera. E lo spettro ora c’è, è quello della banda 3.8-4.2 GHz.

Non più fette (slice) di un’unica rete, ma tante reti locali che crescono dal basso.

Ma la delibera Agcom boccia questa visione e rimanda alle frequenze delle telco.

Questo non potrebbe portare FS ad affidarsi, in modo complementare, maggiormente alla connettività satellitare di Starlink?

Per approfondire:

Frequenze TLC in scadenza, FS parteciperà alla gara per il rinnovo?

Il Gruppo FS vuole entrare nel mercato delle TLC, diventando anche una Telco? (Anteprima Key4Biz)

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