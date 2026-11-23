Oggi torniamo sul tentativo di ingresso del Gruppo FS nelle Telco per accendere, con proprie frequenze, la rete 5G che sta realizzando per l’Alta Velocità. Abbiamo visionato la delibera Agcom che esclude, però, questa possibilità: “Servirebbero le frequenze delle telco”. Questo no favorirebbe i servizi di connettività di Starlink?

Spostiamoci negli Usa per nuovo colpo di scena in Nvidia. Dietrofront del consiglio di amministrazione che reintegra Jensen Huang come CEO e Presidente. Forti le pressioni della Casa Biana. Trump: “Decisione giusta”. La società conferma di aver ricevuto indicazioni “dai più alti livelli” del governo Usa.

In Italia, infine, un emendamento al disegno di legge sulla concorrenza introduce nel Codice dell’Amministrazione Digitale il Sistema IT Business Wallet, un portafoglio digitale destinato a imprese e professionisti. Sarà affidato a Unioncamere. Mentre da oggi nell’IT Wallet pubblico, dall’app IO, sarà possibile aggiungere l’attestato di residenza, i titoli di studio scolastici; la frequenza scolastica; i titoli accademici e l’iscrizione accademica.



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