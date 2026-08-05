“Vediamo con favore il rinnovo delle frequenze in scadenza nel 2029, in modalità semi gratuita, con vincoli di investimento in 5G standalone, ma dal nostro punto di vista nel provvedimento andrebbe inserito un capitolo relativo a garanzie occupazionali da parte degli operatori beneficiari della misura”. Lo ha detto Salvo Ugliarolo, segretario generale UilFpc in relazione al documento Agcom in consultazione fino al prossimo 5 ottobre relativo al rinnovo delle frequenze in scadenza nel 2029.
“Garantire gli investimenti infrastrutturali per il bene del Paese con i soldi che andavano in passato all’asta, anche con cifre sproporzionate, è positivo – aggiunge –ma c’è un ulteriore elemento nodale che deve essere preso in considerazione, vale a dire la garanzia sui livelli occupazionali. Non si può continuare ad assistere ad aziende che da un lato incassano incentivi o, come in questo caso, ottengono gratuitamente beni dello Stato anche a fronte di investimenti, ma che nel contempo continuano ad avere problemi che vengono scaricato su migliaia di posti di lavoro a rischio”.
Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui