Frequenze TLC, su eventuali sconti decide il MIMIT

Oggi torniamo sul tema caldo del rinnovo delle frequenze in scadenza nel 2029.
Dopo la consultazione Agcom, la palla sulla concessione di sconti sul rinnovo delle frequenze in scadenza nel 2029 passa al MIMIT, chiamato a stabilire i criteri di eventuali ribassi sui contributi dovuti per l’uso dello spettro.
Sempre in tema TLC, adesioni all’Opas Poste-Tim al 2% con la benedizione delle agenzie di rating.
Infine, in materia di consolidamento Deutsche Telekom fa shopping in Polonia: rilevate Fiberhost e Inea per un miliardo di euro.
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