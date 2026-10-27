"Servono certezze sul rinnovo delle frequenze in scadenza nel 2029 per consentire gli investimenti necessari allo sviluppo delle infrastrutture TLC fondamentali per lo sviluppo di nuove tecnologie come il Quantum e l'AI". Lo ha detto Federico Protto, Presidente & Ceo di Cellnex Italy in occasione della 4^ edizione di Digital Innovation Forum – la Cernobbio del Digitale – in corso a Villa Erba, sul lago di Como, dal 14 al 16 ottobre su iniziativa della Fondazione Innovazione Digitale ETS ed organizzata da NOW Italia e da Triumph Group.

“Servono certezze sul rinnovo delle frequenze in scadenza nel 2029 per consentire gli investimenti necessari allo sviluppo delle infrastrutture TLC fondamentali per lo sviluppo di nuove tecnologie come il Quantum e l’AI”. Lo ha detto Federico Protto, Presidente & Ceo di Cellnex Italy in occasione della 4^ edizione di Digital Innovation Forum – la Cernobbio del Digitale – che si è tenuta a Villa Erba, sul lago di Como, dal 14 al 16 ottobre su iniziativa della Fondazione Innovazione Digitale ETS ed organizzata da NOW Italia e da Triumph Group.

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