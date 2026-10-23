Frequenze TLC, lo spauracchio Starlink è eccessivo?

Oggi apriamo con i timori della industry delle TLC di un ingresso di Starlink nella gara frequenze.
La minaccia dell’operatore satellitare agitata dal presidente Asstel Pietro Labriola è esagerata? Sembra più realistica l’ipotesi che rilevi direttamente un operatore.
Sul fronte della fibra, FiberCop riceve una doccia gelata dall’Agcom: i nuovi listini da rifare. Piove sul bagnato dopo la segnalazione Ue a KKR per le informazioni fuorvianti prima dello scorporo di NetCo.
Infine, in tema di guerre stellari, Il comparto mondiale delle armi anti-satellite valeva 4,3 miliardi di dollari nel 2025 e, secondo Global Market Insights, salirà a 10,6 miliardi entro il 2035.
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