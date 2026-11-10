“La concorrenza resta una leva fondamentale per promuovere gli investimenti nelle infrastrutture e migliorare i servizi per cittadini e imprese. La crescente integrazione tra reti, piattaforme, cloud e intelligenza artificiale richiede una regolazione capace di seguire l’intera catena del valore e di adattare gli strumenti alle condizioni effettive dei mercati. Dove la concorrenza si consolida, gli obblighi possono essere ridotti; dove emergono nuovi squilibri, occorre poter intervenire.

In questa prospettiva si inserisce la proposta, sottoposta a consultazione, di rinnovo condizionato dei diritti d’uso delle frequenze mobili in scadenza nel 2029: collegare il rinnovo a impegni di copertura, qualità del servizio e accesso significa orientare la gestione dello spettro verso risultati concreti. A livello europeo, armonizzare le regole deve accompagnarsi alla cooperazione tra autorità, valorizzando la conoscenza dei mercati nazionali e la vicinanza agli utenti”. Così Giacomo Lasorella, Presidente dell’AGCOM, in occasione del primo Forum della Regolazione, promosso dalla Fondazione PwC Italia ETS a Roma.

Prossime tappe

Al momento, non è stata ancora fissata o pubblicata una data ufficiale per l’adozione della decisione finale da parte dell’AGCOM sul regolamento delle frequenze in scadenza il 31 dicembre 2029.

L’Autorità ha avviato il 29 luglio 2026 una nuova consultazione pubblica tramite la Delibera 199/26/CONS – Agcom, il cui periodo per la presentazione delle osservazioni da parte degli operatori e degli stakeholder si è concluso il 5 ottobre 2026.

Il documento prevede l’opzione di rinnovo dei diritti d’uso delle principali bande mobili fino al 2037 senza indire una nuova asta competitiva, subordinando il rinnovo a obblighi di copertura e investimenti, sebbene la proposta abbia ricevuto osservazioni critiche anche da parte dell’Antitrust.

Chiusa la fase di consultazione di ottobre 2026, si attende la calendarizzazione e la pronuncia definitiva del Consiglio dell’AGCOM per l’approvazione del provvedimento conclusivo.

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