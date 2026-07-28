Frequenze TLC, la battaglia del greco Pierrakakis

Oggi in apertura torniamo a parlare di nuove proposte in tema frequenze.
Il dibattito sullo spettro radio europeo prosegue con l’intervento sul Financial Times del presidente dell’Eurogruppo e ministro delle Finanze greco Kyriakos Pierrakakis: “I proventi delle aste 5G e 6G per finanziare AI, Quantum e transizione green nella Ue”.
In Italia, spazio a Call center e Telecomunicazioni: i sindacati contro l’Intelligenza Artificiale senza regole: “Non sia scorciatoia per tagliare posti di lavoro”.
Infine, dal mondo delle aziende Engineering, AI sovrana e sostenibilità al centro del Bilancio 2025. Suigo: “L’intelligenza artificiale è un abilitatore chiave”.
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