Il possibile sbarco del Gruppo Ferrovie dello Stato (FS) nell’arena delle TLC inizia a scuotere la industry e il mercato del mobile, in crisi da tempo. L’arrivo di un nuovo player di peso come Ferrovie dello Stato non piace agli operatori, alle prese con diversi problemi finanziari e con risorse scarse per investire in nuove reti 5G.

Ma dopo l’anteprima del direttore di Key4Biz Luigi Garofalo, che ha pescato dalla risposta di FS ad una interrogazione del deputato del PD Andrea Casu sulle sue attività di copertura 5G lungo la linea, il dubbio di un possibile sbarco nel 5G di FS non è più così peregrino. Il Gruppo Ferrovie nella sua risposta ufficiale scrive che non è “attualmente titolare” di bande frequenze 5G, ma nel contempo ha serie intenzioni di entrare nel mondo delle Tlc. Ma lo vorrà diventare in futuro?

FS non è titolare attualmente di frequenze 5G, ma lo vuole diventare in futuro?

Non è chiaro, anche perché dalla risposta all’onorevole Casu sembrerebbe anche intenzionato a procurarsi risorse spettrali 5G. Ma non si capisce come (acquistando frequenze di proprietà? Affittandole da altri operatori?) e per cosa (soltanto per servizi di connettività a bordo dei treni? O per servizi mobili retail?).

Cosa si sa

Quel che si sa è che FS dispone di una rete in fibra lungo la sua rete di binari e che per avviare un servizio 5G avrebbe bisogno di realizzare antenne di proprietà lungo la linea. Se disponesse di una rete di proprietà, diventerebbe anche automaticamente titolare dei dati dei clienti.

È questo quello che vuole fare FS?

Realizzare una sua rete 5G di proprietà?

Oppure realizzare una rete privata “locale” lungo i binari?

E quali frequenze dovrebbe usare per attivare i servizi?

La reazione degli operatori

Gli operatori vedrebbero come il fumo negli occhi l’avvento sul mercato retail di un nuovo operatore, soprattutto di un colosso come FS. Non è chiaro, però, se FS voglia entrare nel mercato retail o se voglia entrare nell’arena del 5G soltanto con servizi di connettività a bordo dei suoi treni.

Lo vuole fare con una rete 5G di proprietà?

Con delle antenne sue?

FS si affiderebbe al 5G standalone di altri operatori all’ingrosso? “Club use” o slicing?

Se questo fosse il caso, ovvero l’offerta di 5G a bordo dei treni, ad FS potrebbe bastare anche il cosiddetto “club use” o lo slicing, vale a dire l’utilizzo di una fetta dedicata di spettro 5G di altri operatori per la connettività di bordo, fornita all’ingrosso da uno o più operatori classici titolari delle frequenze, in modalità wholesale.

La modalità “club use” nelle reti 5G permette a più soggetti di condividere la stessa banda di frequenze, regolando l’accesso per evitare interferenze. Viene spesso impiegato per consentire a fabbriche, porti, aeroporti o campus aziendali di creare reti private 5G locali senza dover acquistare licenze nazionali costose.

Una delle funzioni previste dal 5G standalone, quando sarà disponibile. Peccato che al momento il 5G standalone in Italia sia molto indietro.

Asta 5G del 2018 pesa ancora

C’è da dire che nel 2018 gli operatori mobili hanno sborsato 6,55 miliardi di euro per le frequenze 5G, nella speranza che decollasse anche il mercato dei Verticals, ma queste aspettative non si sono mai concretizzate secondo le aspettative. Finora in Italia l’unico caso reale di rete privata 5G è quella di Terna, per il monitoraggio del suo elettrodotto nazionale.

Il rinnovo delle frequenze in scadenza nel 2029. FS sarà della partita “opzione mista”?

Vista la posizione espressa da FS, che nella risposta all’interrogazione del deputato Casu ha parlato anche di risorse spettrali 5G e di frequenze, oggi in mano agli operatori, di cui l’azienda non è al momento in possesso, resta da capire se Ferrovie vorrà, e in questo caso a quale titolo, entrare nella partita del rinnovo frequenze in scadenza nel 2029. Si tratterebbe di una complicazione inattesa nel quadro della consultazione Agcom per il rinnovo non oneroso in cambio di investimenti in 5G standalone. Tanto più che gli operatori non vogliono assolutamente una gara, per quanto un riequilibrio delle risorse sia stato chiesto a più riprese da iliad.

L’Autorità di via Isonzo sta mettendo a punto le regole per il rinnovo delle frequenze, e dovrà tenere conto del parere Antitrust, contraria al rinnovo automatico. L’autorità di Piazza Verdi, AGCM, ha raccomandato all’AGCOM un’opzione mista in ottica pro concorrenziale. L’idea è di prevedere almeno una parte dello spettro da mettere a gara, per non cristallizzare il mercato (parte rinnovo, parte gara).

FS vorrà fare la parte del nuovo entrante nell’arena del mobile?

Potrebbe farlo o ci sarebbero dei veti a priori?

FS vuole diventare un operatore classico?

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