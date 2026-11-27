Il rinnovo automatico delle frequenze in scadenza nel 2029 sempre più a rischio. Dopo la frenata dell’AGCM, che ha criticato l’impostazione della delibera AGCOM, un altro campanello d’allarme arriva ora dalla Germania.

Il Tribunale di Colonia si rivolge alla Corte di Giustizia UE

Il modello tedesco di rinnovo automatico delle frequenze a fronte di investimenti in nuove reti 5G finisce alla Corte di Giustizia della Ue, dopo che il Tribunale amministrativo di Colonia ha rimandato alcune questioni centrali relative alla proroga dei diritti d’uso delle frequenze degli operatori incumbent, senza una nuova gara. Lo scrive oggi Andrea Biondi sul Sole 24 Ore, mettendo in relazione il quadro tedesco di rinnovo senza asta con quello italiano, dove il tema del rinnovo delle frequenze in scadenza nel 2029 tiene banco. Agcom dovrebbe fissare i criteri di rinnovo entro febbraio 2027 per passare poi la palla al MIMIT.

Il quarto operatore 1&1 si rivolge alla Commissione Ue

In particolare, in Germania sono stati sollevati i temi sul rapporto tra proroga dei diritti, scarsità dello spettro (le frequenze sono un bene pubblico prezioso ma limitato) e tutela della concorrenza (il ricorso alla proroga non piace nemmeno all’Antitrust italiano), con particolare attenzione alla cristallizzazione dello status quo contestata dal quarto operatore tedesco 1&1, che di fatto rispecchia le contestazioni nel nostro paese di iliad, che in sede di consultazione aveva chiesto espressamente un riequilibrio della dotazione frequenziale.

In questo contesto, scrive oggi il Sole 24 Ore, 1&1 contatterà oggi la Commissione europea per chiedere una verifica in merito all’eventuale concessione di aiuti di Stato illegali a Deutsche Telekom, Vodafone e Telefónica.

Violato il diritto Ue in materia di aiuti di Stato?

Parallelamente, ieri il Tribunale amministrativo di Colonia, nel procedimento legale avviato da 1&1 contro la suddetta decisione della Camera presidenziale del 24 marzo 2025, ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia europea la questione se l’Agenzia federale per le reti (BundesNetzAgentur) avesse la facoltà di astenersi da una procedura di gara competitiva senza violare il diritto dell’UE in materia di aiuti di Stato.

L’assegnazione diretta consente a Deutsche Telekom, Vodafone e Telefónica di utilizzare tutto lo spettro a bassa frequenza per cinque anni fino al 2030 a prezzi inferiori a quelli di mercato, mentre 1&1 ne è stata esclusa. Di conseguenza, 1&1 è costretta a continuare a ricorrere a un roaming nazionale superfluo e costoso sulla rete Vodafone, anche in aree già coperte dalle proprie antenne. Il valore delle frequenze in Germani è quantificato in 2,3 miliardi di euro.

Di certo gli sviluppi del caso tedesco avranno il loro peso nella decisione dell’Agcom e in quella successiva del MIMIT, che non potrà ignorare l’esito del contenzioso che potrebbe in futuro replicarsi anche in Italia se resterà in auge il modello di rinnovo automatico.

Un precedente per l’Italia

Alla luce del caso tedesco, in Italia rischia di bloccarsi o subire profonde modifiche il piano di rinnovo automatico fino al 2037 delle frequenze in scadenza nel 2029, esponendo la delibera AGCOM a ricorsi davanti al TAR e alla Commissione europea se confermerà l’assenza di aste.

Se la Commissione europea dovesse aprire un’istruttoria per aiuti di Stato o violazione delle regole sulla concorrenza contro la Germania, l’AGCOM potrebbe essere costretta a rivedere la Delibera 199/26/CONS prima della decisione finale, virando verso l’opzione mista chiesta dall’AGCM (mettendo a gara almeno una parte delle bande 800/900 MHz o 3,4-3,6 GHz).

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz