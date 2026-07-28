Frequenze TLC, il presidente dell’Eurogruppo rilancia: “Licenze 5G e 6G nelle casse Ue” (Financial Times)

Il dibattito sullo spettro radio europeo prosegue con l'intervento sul Financial Times del presidente dell’Eurogruppo e ministro delle Finanze greco Kyriakos Pierrakakis: "I proventi delle aste 5G e 6G per finanziare AI, Quantum e transizione green nella Ue".

Prosegue su Key4Biz il dibattito sullo spettro radio, che secondo il presidente dell’Eurogruppo e ministro delle Finanze greco Kyriakos Pierrakakis, la cui gestione dovrebbe contribuire al budget della Ue in termini di proventi di aste per la cessione delle licenze d’uso. Una proposta che imporrebbe agli Stati Ue di rinunciare alla gestione diretta di un bene prezioso, che ha da sempre portato nelle casse degli Stati nazionali ingenti risorse.

Botta e risposta Pierrakakis-Torselli sullo spettro

Dopo un primo intervento di Kiryacos Pierrakakis su Politico.eu e la replica di Francesco Torselli, europarlamentare e relatore ombra del Digital Networks Act, intervistato venerdì scorso su Key4Biz dal nostro direttore Luigi Garofalo, oggi Pierrakakis ha ribadito la sua proposta sulle colonne del Financial Times, approfondendo il tema con maggiori dettagli sulle modalità operative immaginate per attribuire a Bruxelles la gestione dello spettro nonché i proventi delle aste future.

Pierrakakis rilancia sul Financial Times

“Difesa, AI e transizione green hanno bisogno di fondi aggiuntivi”, scrive Pierrakakis sul quotidiano londinese, ma “le risorse del budget Ue sono fisse”. L’idea di Pierrakakis è “creare delle nuove risorse per finanziare” questi settori fondamentali per lo sviluppo economico dell’Unione.

Spettro radio asset “silente”

Un esercizio di finanza creativa, che secondo Pierrakakis si potrebbe basare, almeno in parte, su una risorsa per così dire “silente”, di cui già dispone, vale a dire lo spettro radio. Una ricchezza potenziale ma per il momento non sfruttata. Questa in poche parole la visione di Pierrakakis, secondo cui Bruxelles non può pretendere dalle telco di competere a livello globale quando un asset strategico come lo spettro viene lasciato all’iniziativa singola e alla frammentazione di 27 diversi regimi nazionali.

“La frammentazione accresce l’incertezza e rallenta lo sviluppo delle reti”, prosegue il ministro delle Finanze greco.

Che fare? Sfruttare il rinnovo delle licenze 5G e l’assegnazione del 6G

La transizione dal 5G al 6G offre “una rara occasione per correggere il tiro”, sostiene Pierrakakis, secondo cui per cambiare lo status quo c’è l’occasione del rinnovo delle frequenze 5G, le cui licenze scadranno nei prossimi anni (in Italia scadono nel 2037 ndr) e nel contempo c’è ancora da assegnare in toto la parte alta della banda 6 Ghz (6425-7125 Mhz) al 6G.

Stabilire una Unione Europea dello Spettro

Un’occasione d’oro, secondo Pierrakakis, per superare l’assegnazione nazionale delle risorse spettrali per stabilire invece una Unione Europea dello Spettro, fatta di calendari coordinati di rinnovo delle licenze, condizioni di assegnazione armonizzate e standard comuni di sicurezza. “Tutto ciò rafforzerebbe l’ecosistema europeo delle Tlc”, sottolinea il presidente dell’Eurogruppo.

Il secondo dividendo di carattere finanziario

Oltre a tutto ciò, secondo Pierrakakis in una Unione Europea dello Spettro l’obiettivo sarebbe quello di assegnare il 75% dei proventi delle aste al budget europeo, con il restante 25% da mettere in un veicolo della Banca Europea degli Investimenti (BEI), dedicato alla connettività. “Uno strumento che potrebbe finanziare l’AI, il Quantum, le reti digitali”, aggiunge l’europarlamentare.

Certo, i detrattori sostengono che lo spettro è una competenza nazionale e tale deve rimanere. Ma la frammentazione, secondo Pierrakakis, non è il modo migliore per capitalizzare un asset strategico per l’economia digitale europea.

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