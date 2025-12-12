Frequenze TLC, cosa vogliono le non-Telco: da Starlink a Kuiper

Starlink e Kuiper, gli operatori satellitari hanno avanzato richieste sulla banda 28 Ghz, condivisa con gli operatori FWA.
Tim, Poste rileva la quota residuale di Vivendi e sale al 27,3% ma evita l’Opa grazie ad una norma transitoria, in attesa della riforma del Tuf in arrivo che innalza al 30% la soglia.
Dai binari al fotovoltaico: nasce FS Energy, la società energetica di Ferrovie dello Stato. Il piano strategico 2025-2029 prevede, infatti, di raddoppiare la capacità rinnovabile entro il 2034, coprendo il 40% dei consumi del Gruppo.
