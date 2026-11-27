Dalla Germania un campanello di allarme anche per l’Italia sulla gestione delle frequenze delle TLC. Il tribunale di Colonia si rivolge alla Corte di Giustizia Ue per verificare la congruità del modello tedesco di rinnovo automatico in cambio di investimenti con la normativa Ue sugli aiuti di Stato.

A Bruxelles, intanto, in occasione del Consiglio europeo straordinario, è andato in scena lo scontro tra Paesi “modernizzatori (ex frugali)” e “amici della coesione (tra cui noi)”, sui tagli al budget pluriennale dell’Ue che potrebbero riguardare anche Spazio e Difesa. Tutto rimandato a dicembre.

Dal Mimit, infine, le linee guida inviate a Comuni e Regioni per pianificare, realizzare e gestire i data center. Il documento punta a favorire investimenti sostenibili, ma restano da chiarire i criteri su energia, acqua, consumo di suolo e distribuzione regionale. Il commento della deputata di Azione Giulia Pastorella.

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