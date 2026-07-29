Frequenze TLC, consultazione Agcom al via

Oggi in primo piano l’avvio della consultazione Agcom sul rinnovo delle frequenze in scadenza nel 2029.

Previsto il rinnovo non oneroso in cambio di investimenti in 5G standalone e l’obbligo di apertura della rete a iliad e ai Mvno. Ma nessun riequilibrio delle dotazioni spettrali e controlli “in stile PNRR”.

Sul fronte aziendale, Inwit chiude il secondo trimestre con conti in calo ma conferma le stime annuali. Il DG Diego Galli: “Recesso da Msa incompatibile con rinnovo frequenze”.

Infine, la Cassazione: “I produttori di smartphone devono informare sui possibili rischi delle radiofrequenze”. Il caso riguarda l’iPhone, ma il principio affermato può incidere sugli obblighi informativi di tutti i produttori di smartphone.

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