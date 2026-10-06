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Frequenze TLC, Antitrust stoppa Agcom

Frequenze TLC, Antitrust stoppa Agcom

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Frequenze TLC, Antitrust stoppa Agcom Dailyletter

Oggi apriamo con l’intervento a gamba tesa dell’Antitrust sull’Agcom sulle frequenze mobili. 

L’Autorità Garante per la Concorrenza nel Mercato segnala all’Agcom i rischi legati ad un rinnovo automatico delle frequenze in scadenza nel 2029 e suggerisce invece un’opzione mista, con una parte dello spettro a gara per aprire all’ingresso di nuovi entranti. 

Sul fronte dell’AI, la ricchezza del settore Tech continua a crescere nel 2026 a fronte di una flessione complessiva degli altri comparti. Cresce però la dipendenza da pochi grandi player.

Infine, sempre in tema AI gli investitori dell’Eurozona preferiscono le aziende tech USA a quelle Ue.

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L'autore

Redazione Key4biz

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