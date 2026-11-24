Italia rieletta al consiglio dell’ITU, rinnovo frequenze TLC, deployment 5G stand alone, il 6G prima rete nativa con AI, DNA e connessioni satellitari: è un’intervista su tutti i dossier quella a Eva Spina, Capo Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie al Mimit.

Key4Biz. L’Italia torna con un doppio successo da Doha, dove è in corso la Conferenza dei plenipotenziari delle Comunicazioni dell’ITU, l’agenzia dell’Onu responsabile della gestione globale dello spettro radio. Il nostro Paese è stato confermato a larga maggioranza nel board dell’organismo e un italiano, l’ingegner Mauro Di Crescenzo, è stato eletto al Radio Regulations Board (RRB), l’organismo tecnico indipendente composto da 12 membri, incaricato di garantire l’applicazione del Regolamento delle Radiocomunicazioni e un utilizzo equo ed efficiente dello spettro radio e delle orbite satellitari a livello mondiale. Cosa significa in concreto per l’Italia? Come nasce questo doppio successo dal punto di vista diplomatico?

Eva Spina. L’importante risultato conseguito a Doha, che ha visto l’Italia eletta al Consiglio dell’ITU come il Paese della Regione B (Europa Occidentale) con il più ampio consenso internazionale, rappresenta una significativa conferma della credibilità e dell’autorevolezza del nostro Paese sulla scena internazionale. Si tratta di un successo che premia il lavoro svolto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che rappresenta l’Italia in seno all’ITU, e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il cui contributo è stato determinante per la campagna di sostegno alla candidatura.

Un particolare riconoscimento va inoltre all’Ing. Di Crescenzo che, in occasione della sua riconferma per un secondo mandato, ha ottenuto un consenso pressoché unanime da parte degli Stati membri aventi diritto di voto, raccogliendo 169 preferenze su 175 voti espressi. Un risultato straordinario che testimonia l’apprezzamento internazionale per il lavoro svolto e per il ruolo che l’Italia continua a esercitare all’interno dell’Unione.

A partire da questo importante successo sarà ora necessario impostare il lavoro dei prossimi anni nell’ambito dei diversi organi e comitati dell’ITU, al fine di promuovere efficacemente gli interessi nazionali e sostenere le priorità strategiche europee. Tale attività contribuirà a orientare le decisioni che saranno assunte nelle prossime grandi conferenze internazionali dell’Unione, tra cui la WRC-27, la WTSA-28 e la WTDC-29.

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, con Eva Spina, Capo Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie al Mimit.

WRC-27

Key4Biz. Quali impatti avranno le decisioni prese al WRC-27 e negli altri consessi internazionali?

Eva Spina. Le decisioni che matureranno in questi contesti avranno un impatto rilevante su temi di primaria attualità e di grande valore strategico, quali le Smart City, il 6G, le comunicazioni satellitari, l’Intelligenza Artificiale e, più in generale, l’evoluzione tecnologica dei prossimi anni. La sfida sarà quella di massimizzare i benefici che tali innovazioni possono generare per la competitività italiana ed europea, garantendo al contempo che il loro sviluppo sia guidato da principi e valori condivisi.

Sarà inoltre fondamentale rafforzare il coinvolgimento del settore privato nei lavori dell’Unione, favorendone la partecipazione e assicurando un efficace coordinamento con il sistema nazionale.

Di particolare rilievo è infine l’attività che l’ITU sta portando avanti sul tema della protezione dei minori online, un ambito che riflette pienamente l’impegno che l’Italia sta perseguendo anche a livello nazionale per garantire un ambiente digitale più sicuro e inclusivo.

Frequenze TLC

Key4biz. Rinnovo frequenze TLC in scadenza nel 2029, AGCOM sta lavorando alla sua proposta definitiva di regolamento, ma l’ultima parola spetterà al Ministero. Qual è l’orientamento del MIMIT rispetto al rinnovo automatico, in cambio di obblighi di copertura 5G Stand Alone da parte degli operatori? Ne state parlando con il MEF? Quando è prevista una decisione?

Eva Spina. Il tema è all’esame in un’ottica di politica industriale, nel confronto con i dicasteri competenti. Tra gli elementi oggetto di analisi rientrano gli effetti sugli investimenti infrastrutturali, sullo sviluppo delle reti 5G Stand Alone, sulla copertura del territorio, sulla concorrenza e, più in generale, sugli obiettivi di digitalizzazione del Paese.

In tale contesto, assume particolare rilievo il ruolo dell’AGCOM, nell’ambito delle proprie attribuzioni in materia di comunicazioni elettroniche e gestione efficiente dello spettro radio, che svolge una funzione centrale nell’analisi tecnico-regolamentare del settore, nella valutazione dei fabbisogni di sviluppo delle reti e nella definizione degli strumenti più idonei a garantire un utilizzo efficace della risorsa frequenziale. Le attività istruttorie e consultive dell’Autorità rappresentano pertanto un elemento essenziale del processo decisionale.

“Su rinnovo frequenze TLC considerare pareri Agcom e Antitrust”

Dall’altro lato, sono da considerare le valutazioni della AGCM sotto il profilo della tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato. In particolare, occorre considerare gli effetti che le diverse opzioni regolatorie potrebbero produrre sulle dinamiche competitive, sugli incentivi agli investimenti, sulle condizioni di accesso al mercato e, più in generale, sul mantenimento di un contesto aperto e concorrenziale a beneficio di imprese e consumatori.

La decisione finale non è stata ancora assunta. Essa dovrà tener conto dell’insieme delle valutazioni tecniche e regolamentari disponibili, considerando anche i profili economici e le implicazioni finanziarie delle diverse soluzioni ipotizzabili. L’obiettivo è individuare un quadro che assicuri certezza agli investimenti, sviluppo delle infrastrutture digitali e tutela dell’interesse pubblico nel lungo periodo.

5G Stand Alone

Key4Biz. In Italia, dopo l’iniezione di fondi del PNRR, resta aperto l’annoso problema del 5G Stand Alone che è ancora indietro. Come semplificare la strada agli operatori che hanno problemi a investire?

Eva Spina. Il PNRR ha rappresentato un volano straordinario per la dotazione infrastrutturale del nostro Paese, consentendo di accelerare sia la copertura in fibra sia la copertura radioelettrica, ma siamo profondamente consapevoli che la vera sfida tecnologica e industriale si gioca oggi sul dispiegamento del 5G Stand Alone.

Il 5G Stand Alone costituisce un cambio di paradigma architetturale essenziale per il futuro della nostra industria. Solo attraverso un’architettura di rete pura e indipendente dal precedente 4G è infatti possibile abilitare lo sviluppo delle applicazioni di tipo Ultra-Reliable Low-Latency Communication e massive Machine-Type Communications (mMTC). Stiamo parlando delle fondamenta tecnologiche necessarie per rendere operativi i servizi di domani come la guida autonoma, la robotica industriale avanzata, la telemedicina di precisione e l’automazione integrale dei processi produttivi.

Senza il 5G Stand Alone, il tessuto produttivo italiano ed europeo rischierebbe di perdere competitività nei confronti delle altre macro-aree globali. Proprio per questo, la sua implementazione è fondamentale.

Key4Biz. Sono allo studio delle facilitazioni da parte del MIMIT per gli operatori?

Eva Spina. Per semplificare la strada agli operatori e sbloccare questi investimenti, il MIMIT sta mettendo in campo una strategia di facilitazione che si muove su più direttrici complementari. In primo luogo, il fronte della semplificazione burocratica e normativa, che da sempre rappresenta un costo nascosto ma gravoso per le aziende del settore. In questo senso, è andata la misura di adeguamento dei limiti elettromagnetici nazionali, passati da 6 a 15 V/m, pensata con il fine di ridurre sensibilmente la necessità di installare nuovi siti radiomobili per il 5G, riducendo in maniera simultanea CAPEX e OPEX legati alla densificazione della rete. A questo si aggiunge un costante lavoro di razionalizzazione dei permessi per gli scavi e per l’installazione delle antenne, lavorando in sinergia con gli enti locali per evitare che la burocrazia territoriale freni l’avanzamento dei cantieri tecnologici.

Stiamo inoltre studiando nuovi modelli operativi basati sulla condivisione; in un mercato frammentato e competitivo, mettere a fattor comune i costi della rete passiva e attiva rappresenta una possibilità per garantire la sostenibilità economica dell’infrastrutturazione 5G Stand Alone, soprattutto nelle aree a fallimento di mercato o a bassa densità abitativa.

Inoltre, con i piani legati a Transizione 5.0, il Ministero sta stimolando la domanda di servizi avanzati da parte delle imprese manifatturiere e industriali. Incentivando la digitalizzazione delle nostre aziende, creiamo di riflesso un mercato reale e profittevole per le applicazioni 5G, assicurando così agli operatori di telecomunicazioni quella remunerazione del capitale che è il vero fattore capace di rendere gli investimenti strutturalmente sostenibili nel tempo.

Il MIMIT al WRC 27 a Shanghai

Key4Biz. L’anno prossimo è in programma la WRC 27 a Shanghai, la Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni organizzata dall’ITU. Un appuntamento fondamentale, che si tiene ogni 4 anni, per fissare le politiche globali sulle frequenze radio. Quale ruolo per il MIMIT?

Eva Spina. La WRC-27 rappresenta, senza ombra di dubbio, uno snodo geopolitico e industriale di primaria importanza. Come MIMIT, stiamo lavorando con anticipo a questo appuntamento, consapevoli che i tavoli dell’ITU non sono semplici consessi tecnici, ma sedi privilegiate in cui si definiscono gli equilibri tecnico-regolamentari del prossimo decennio. Le frequenze radio sono un asset strategico, e la loro allocazione ad esempio per il 6G, per le costellazioni satellitari in orbita bassa e per le future missioni lunari determinerà la competitività dei sistemi Paese a livello mondiale. Il MIMIT è attivo in questo processo, con l’obiettivo di tutelare gli interessi della nostra filiera industriale.

Key4Biz. Sul tavolo le nuove bande da assegnare al 6G e la regolazione dell’orbita bassa satellitare (LEO), oltre all’esplorazione lunare. Il 6G avrà una diffusione più rapida del 5G?

Eva Spina. Rispondendo in modo puntuale alla suggestione sulla rapidità di diffusione del 6G rispetto al suo predecessore, ritengo sia fondamentale, in questa fase storica, mantenere un approccio pragmatico, evitando di sbilanciarsi in previsioni temporali che rischierebbero di rivelarsi premature. L’esperienza maturata nella storia delle telecomunicazioni, e in particolar modo nella complessa transizione dal 4G al 5G, ci insegna che l’evoluzione tecnologica non procede mai per cesure nette o compartimenti stagni. Non c’è mai un momento esatto in cui si “spegne” una tecnologia per “accenderne” un’altra. Si tratta piuttosto di un processo di ibridazione, di una transizione fluida in cui le reti di nuova generazione si sovrappongono e si integrano progressivamente con le architetture preesistenti.

6G

Key4Biz. È troppo presto per parlare di 6G?

Eva Spina. Come sottolineato in precedenza, l’ecosistema italiano ed europeo si trova oggi di fronte alla sfida di completare la vera e propria infrastrutturazione del 5G Stand Alone. Siamo ancora in una fase in cui la completa “messa a terra” di questa tecnologia richiede ingenti sforzi economici e industriali da parte degli operatori. Pertanto, fare oggi delle previsioni su quanto sarà veloce il deployment commerciale del 6G potrebbe risultare anche fuorviante rispetto alle urgenze attuali.

La vera sfida strategica consiste nel comprendere che le decisioni da prendere in questi mesi per finalizzare lo sviluppo del 5G avranno un impatto diretto, profondo e a lungo termine su quella che sarà la futura implementazione del 6G. Le regole d’ingaggio, i modelli di condivisione delle reti, la sostenibilità finanziaria del settore e le logiche di rinnovo dello spettro, in definizione oggi, costituiscono le fondamenta strutturali su cui poggerà l’intera architettura del 6G. Se non consolidiamo il presente, non avremo un terreno abbastanza solido per costruire il futuro.

Key4Biz. E sulle tecnologie di frontiera?

Eva Spina. Questo non significa affatto distogliere lo sguardo dalle tecnologie di frontiera, anzi, il contrario. Ci troviamo in un periodo storico caratterizzato da una densità di innovazione senza precedenti, che impone ai decisori una visione olistica. Basti pensare allo sviluppo delle comunicazioni spaziali. Le costellazioni satellitari in orbita bassa, le cosiddette reti LEO, si stanno affacciando con una velocità straordinaria sul mercato delle telecomunicazioni. Questo fenomeno sta ridisegnando i confini stessi del concetto di rete, imponendo una convergenza tra reti terrestri e reti non terrestri che sarà uno dei temi caldi proprio alla WRC 27.

Il MIMIT guarda con enorme interesse alla Space Economy e alle sue ricadute dirette sulla connettività globale, lavorando affinché l’Italia, che vanta una filiera aerospaziale di eccellenza assoluta, sia protagonista di questa convergenza. (Di questi temi si parlerà nel corso della 3^ edizione di Space & Underwater, la conferenza internazionale organizzata e promossa da Cybersecurity Italia in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), che si terrà il prossimo 1° dicembre presso l’Auditorium “Luigi Broglio” a Roma).

Intelligenza artificiale

Key4Biz. In questo contesto, cosa c’entra l’Intelligenza Artificiale?

Eva Spina. E’ impossibile parlare di 6G senza affrontare il vero nodo centrale, ossia l’Intelligenza Artificiale. Il 6G non sarà semplicemente una rete “più veloce”, ma sarà la prima vera rete cognitivamente nativa, profondamente e intrinsecamente integrata con l’AI fin dalla sua architettura di base. L’Intelligenza Artificiale è un settore che sta letteralmente esplodendo, con tassi di sviluppo esponenziali, ma che porta con sé sfide non solo dal punto di vista prettamente tecnologico, ma anche etico, normativo e burocratico. L’integrazione di algoritmi predittivi e generativi nella gestione del traffico dati e nell’ottimizzazione dello spettro richiederà quadri regolatori capaci di garantire sicurezza, privacy e sovranità del dato senza compromettere l’innovazione.

In conclusione, le sfide che ci attendono da qui alla WRC 27 e oltre sono numerose e di grande complessità, ma gli strumenti a disposizione, normativi e di politica industriale, sono altrettanto molteplici e rilevanti. E’ giusto, oltre che doveroso, guardare al 6G e alle reti del futuro, ma il modo migliore per prepararci a quella rivoluzione è lavorare con estrema concretezza e determinazione per risolvere le criticità strutturali del presente.

Digitale terrestre TV

Key4Biz. Quali saranno le priorità dell’Italia? C’è la volontà di confermare la banda sub 700 per il digitale terrestre? Alla scorsa conferenza mondiale del 2023 fu una grande vittoria per l’Italia la conferma della banda al digitale terrestre fino al 2031. È ancora questa la priorità? Quali altre richieste e priorità da parte dell’Italia in tema di frequenze?

Eva Spina. Sul tema della banda sub 700 MHz, è importante ricordare l’esito negoziale ottenuto dall’Italia alla WRC 23, che ha garantito stabilità al nostro sistema radiotelevisivo, assicurando l’uso di queste frequenze per il digitale terrestre almeno fino al 2031. Questa decisione ha permesso all’intera filiera di ammortizzare gli investimenti necessari per il passaggio ai nuovi standard trasmissivi, garantendo al contempo la continuità di un servizio universale e gratuito.

In merito alla volontà di confermare tale banda, la posizione italiana, pur evolvendosi in sintonia con i tempi, rimane ancorata a un principio di assoluto pragmatismo e sensibilità sociale.

Key4Biz. Ossia?

Eva Spina. Il nostro Paese vanta infatti un ecosistema radio-televisivo peculiare che, così come quello spagnolo, prevede una pluralità di emittenti ed un uso diffuso dei servizi broadcast da parte dei cittadini. Questo pluralismo è una ricchezza che va tutelata, garantendo che l’accesso all’informazione resti capillare e accessibile a tutte le fasce della popolazione, specialmente quelle residenti in aree meno connesse.

Altre nazioni europee, specialmente nel nord Europa, hanno dinamiche profondamente diverse, ma nel nostro caso non avrebbe alcun senso dismettere forzatamente un’infrastruttura così ampiamente sfruttata.

Key4Biz. Quali altri temi sono centrali sul fronte delle frequenze?

Eva Spina. Parallelamente sussistono anche altre tematiche, prioritarie per l’Italia, in tema di gestione delle frequenze, per i prossimi anni, in ambito WRC-27 e oltre.

Per il pieno sviluppo del 5G e per la transizione verso il 6G si guarda con particolare attenzione alla banda dei 6 GHz e all’individuazione di porzioni di spettro dedicate, o in uso condiviso, per le reti private, essenziali per la competitività della nostra manifattura e logistica. Accanto alle reti terrestri, poniamo poi una grande attenzione strategica al settore della Space Economy e alle nuove costellazioni satellitari, un ambito in formidabile espansione e vitale per la chiusura del digital divide.

In sintesi, il Mimit intende tutelare l’esistente in quanto riveste un reale valore sociale e, parallelamente, valorizzare ogni singola risorsa a nostra disposizione per garantire la massima competitività del Sistema Paese nel panorama tecnologico globale.

Operatori satellitari LEO

Key4Biz. L’avvento sulla scena degli operatori satellitari in orbita bassa (LEO) come Starlink stanno rapidamente modificando lo scenario globale dello spettro radio.

Eva Spina. Lo sviluppo massiccio delle costellazioni satellitari LEO rappresenta una vera e propria rivoluzione per il settore delle telecomunicazioni, un cambio di paradigma che sta rapidamente ridisegnando gli equilibri tecnologici su scala globale.

Fino a pochissimo tempo fa, il mercato della connettività e l’architettura stessa delle reti erano domini quasi esclusivamente terrestri, governati da logiche consolidate e da attori tradizionali. Oggi, l’affacciarsi di operatori satellitari commerciali ad altissima capacità introduce un elemento di dirompente innovazione. L’evoluzione non va guardata con timore, ma con interesse e proattività, riconoscendo in queste tecnologie uno strumento formidabile per chiudere ad esempio il divario digitale nelle aree più remote del Paese e per garantire una resilienza infrastrutturale senza precedenti.

Key4Biz. Qual è la posizione dell’Italia?

Eva Spina. Questa sfida deve essere perciò tradotta in una opportunità di crescita industriale, facendo in modo che l’Italia non subisca questo cambiamento, ma lo governi. A dimostrazione di questo nel 2025 è stata definita la legge Spazio. Questo impianto normativo ha colmato un vuoto, dotando il nostro Paese di una cornice giuridica organica per regolamentare le attività spaziali dei privati. La Legge non si limita a istituire un regime autorizzativo chiaro per i lanci e le operazioni in orbita, garantendo la sicurezza e la mitigazione dei detriti spaziali, ma si configura come un manifesto di politica industriale per la Space Economy. Attraverso questa legge, si è inteso promuovere la competitività della nostra filiera aerospaziale di eccellenza, attrarre investimenti esteri e creare un ecosistema favorevole all’integrazione dei servizi satellitari con l’economia terrestre. Sono state gettate le basi per un ambiente regolatorio certo e attrattivo, che riconosce lo spazio non più solo come dominio di esplorazione scientifica o militare, ma come nuova frontiera del mercato commerciale e dei servizi essenziali, tra cui, in primis, le telecomunicazioni.

Key4Biz. Come gestire al coesistenza di TLC e satellitari sullo spettro radio?

Eva Spina. L’entrata in gioco di questi nuovi attori satellitari introduce, tuttavia, un grado di complessità ingegneristica e regolatoria inedito per quanto riguarda la gestione e la coesistenza dei servizi all’interno dello spettro radio. Lo spettro, come sappiamo, è una risorsa naturale finita e di inestimabile valore strategico. Il MIMIT è stato storicamente impegnato a dirimere i conflitti interferenziali, gestendo la coesistenza tra servizi terrestri, dal broadcasting televisivo alle reti mobili, fino ai ponti radio e alle comunicazioni militari. Oggi, le sorgenti radio provengono anche dall’orbita bassa, rendendo la gestione delle interferenze elettromagnetiche un’operazione di alta ingegneria e di valutazione tecnica.

È un tema su cui il mio dipartimento è concentrato al massimo delle sue capacità. È necessario trovare un equilibrio tra i nuovi sistemi satellitari e le reti 5G e future 6G terrestri. Per questo, l’unico percorso percorribile è quello dell’integrazione sinergica, in cui reti terrestri e non terrestri non operano in opposizione, ma in una logica di convergenza ibrida, compensandosi a vicenda per offrire un servizio ininterrotto, sicuro e performante.

Banda 2 GHz

Key4Biz. L’Europa sulla banda 2 GHz sta tentando di porre dei paletti all’ingresso di Starlink nello spettro europeo. Cosa ne pensa? È giusto difendere la sovranità dello spettro europeo?

Eva Spina. L’UE, anche attraverso le riflessioni legate al futuro Digital Networks Act, sta facendo della sovranità tecnologica un principio base per gli anni a venire. La proposta della Commissione Europea di ridisegnare le regole per l’assegnazione dello spettro in vista della scadenza delle attuali licenze nel 2027, prevedendo di riservare una quota maggioritaria della banda 2 GHz in via esclusiva agli operatori europei, nasce esattamente da questa esigenza. In un settore iper-critico come quello delle reti spaziali, mantenere una riserva strategica di risorse ha il fine di lasciare un margine di sviluppo concreto ai sistemi e al mercato europeo.

Questo orientamento non deve essere letto come un mero protezionismo, ma come un’azione necessaria per preparare il terreno alle future infrastrutture strategiche.

Da questo punto di vista, l’Italia condivide l’obiettivo di rafforzare la capacità satellitare europea e la sicurezza delle comunicazioni. Nel confronto in corso riteniamo importante salvaguardare le competenze degli Stati membri, in particolare sul rilascio delle autorizzazioni e sulla riscossione dei relativi contributi. Ne è la prova tangibile il fatto che il nostro Paese ospiterà il centro di controllo di IRIS² presso il Fucino. La rivendicazione della nostra sovranità non si traduce però in una chiusura autarchica, in un muro contro muro o in un ostacolo allo sviluppo tecnologico.

Per la banda 2 GHz occorre definire in maniera trasparente e condivisa le regole e il perimetro della concorrenza tra il mercato europeo e i player extra-europei. È opportuno creare un ecosistema normativo e infrastrutturale che sia sfidante per tutti, che tuteli gli investimenti e la sovranità dell’Unione Europea, ma che al contempo garantisca quella spinta competitiva indispensabile per la crescita complessiva del mercato delle telecomunicazioni.

Digital Networks Act

Key4Biz. In Europa è in fase di discussione il Digital Networks Act, che prevede una centralizzazione a Bruxelles della gestione dello spettro. Cosa ne pensa l’Italia?

Eva Spina. Il Digital Networks Act introduce un vasto insieme di riforme trasversali che mira a ridisegnare il mercato unico delle telecomunicazioni e raggiungere i target fissati dal Digital Decade 2030. Pur condividendone lo spirito di fondo, fortemente orientato alla crescita e all’armonizzazione, il DNA impone una riflessione profonda sul corretto bilanciamento tra l’integrazione comunitaria e la difesa delle inalienabili prerogative nazionali.

La sovranità tecnologica si articola oggi su tre complessi livelli gerarchici interconnessi. Sul piano nazionale, essa impone allo Stato il dovere di mantenere il controllo diretto sui propri asset critici e sulle reti, ormai divenute la spina dorsale dell’intero ecosistema produttivo. Scalando a livello europeo, la sovranità coincide con l’urgenza di creare un mercato integrato che superi le attuali frammentazioni. Come evidenziato dai Rapporti Draghi e Letta, solo attraverso infrastrutture di connettività omogenee e ad altissima capacità l’Europa può generare scala, attrarre investimenti e colmare il grave divario di produttività rispetto alle superpotenze tecnologiche. Infine, nel più ampio scenario extraeuropeo, la nostra sovranità collettiva si misura nella capacità dell’Unione di resistere alle pressioni geopolitiche internazionali, trasformando la resilienza dell’intera filiera ICT in un decisivo pilastro di difesa e sicurezza strategica.

Key4Biz. C’è il rischio di una cessione indebita di sovranità su un bene scarso e prezioso anche dal punto di vista geopolitico come lo spettro radio?

Eva Spina. Dall’analisi delle proposte introdotte dal DNA emergono direttrici per le quali sono in corso dibattiti e approfondimenti. Sul piano dell’accesso al mercato, il Ministero guarda con favore alle misure che mirano a semplificare la burocrazia per le imprese.

La prospettiva di una maggiore centralizzazione, a livello europeo, della gestione dello spettro radio è invece una questione particolarmente delicata, in quanto lo spettro costituisce una risorsa strategica e limitata, fondamentale non soltanto per lo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica e delle tecnologie di nuova generazione, ma anche per il funzionamento di infrastrutture e servizi essenziali per la sicurezza, la difesa e la competitività industriale dei singoli Paesi.

Key4Biz. E ancora?

Eva Spina. È generalmente riconosciuta l’esigenza di procedere verso una armonizzazione del quadro normativo europeo, così da rendere le regole più adeguate alla rapidità dell’evoluzione tecnologica e alle trasformazioni del mercato. Un contesto regolatorio moderno, flessibile e coordinato può infatti contribuire a ridurre le incertezze per gli operatori, favorire economie di scala, agevolare lo sviluppo di servizi transfrontalieri e creare condizioni più favorevoli alla mobilitazione degli investimenti privati. L’armonizzazione rappresenta, in questo senso, uno strumento importante per rafforzare la competitività europea e accelerare la diffusione delle infrastrutture digitali.

Tale obiettivo deve tuttavia essere perseguito tenendo conto delle specificità dei diversi contesti nazionali e delle prerogative che spettano agli Stati membri. Permane, infatti, una diffusa consapevolezza circa l’importanza di preservare l’autonomia nazionale nelle decisioni relative all’assegnazione delle frequenze, al rilascio delle autorizzazioni e alla gestione dello spettro, anche in considerazione delle differenti esigenze territoriali, economiche, industriali e di sicurezza.

La disponibilità e l’utilizzo delle frequenze non rispondono esclusivamente a logiche di mercato, ma incidono direttamente sulla capacità di ciascuno Stato di pianificare il proprio sviluppo infrastrutturale e di garantire la continuità e la resilienza dei servizi strategici.

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