Frequenze, sul rinnovo Governo diviso e nodo Antitrust

Oggi in primo piano l’esito della consultazione Agcom sul rinnovo delle frequenze in scadenza nel 2029.
Il Governo nicchia sul rinnovo e resta il nodo Antitrust. La maggior parte delle telco sono favorevoli al rinnovo, con un prolungamento delle scadenze al 2037. Il tutto, in cambio di impegni stringenti di copertura del 5G standalone.
Viaggio negli USA? Per entrare vogliono i tuoi social, dati biometrici e il telefono dei tuoi familiari. Resta da vedere cosa succederà nel 2026, quando gli Usa ospiteranno i mondiali di calcio.
Infine, le TLC via Spazio. Pubblichiamo l’analisi del Prof. Emerito del Politecnico di Milano Maurizio Dècina: “I satelliti LEO Direct to Cell e Direct to Device non potranno mai sostituire le torri mobili”.
Per leggere tutte le news della dailyletter clicca qui.