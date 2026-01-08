Frequenze, Starlink in guerra con la Francia

Oggi in primo piano la denuncia di un piccolo sindacato delle telecomunicazioni in Francia, che ha attaccato Starlink e il suo potenziale monopolio nel Direct-to-Device, tecnologia che consente agli smartphone di comunicare direttamente con le costellazioni satellitari.

SpaceX intende lanciare il suo servizio di telefonia mobile a livello nazionale e globale entro la fine del 2027.

OpenAI, intanto, apre un nuovo capitolo nell’uso dell’AI per la salute e presenta ChatGPT Salute, un’esperienza pensata per integrare le informazioni sanitarie. Ma rimangono i rischi di errori e interpretazioni fuorvianti.

Infine, che anno ci aspetta per la industry delle Tlc nel 2026? Il tema del consolidamento resta centrale in Italia e in Europa, dove si gioca la partita strategica della sovranità digitale. Ecco i trend per il nuovo anno.

