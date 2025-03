Frequenze, Blefari Melazzi (CNIT): ‘Modello tedesco anche in Italia’

Continua il focus di Key4biz sul rinnovo delle frequenze per gli operatori Telco. Stiamo cercando di capire come può essere replicato in Italia il “modello tedesco”: rinnovo delle frequenze gratis.

Intervista al Professor Nicola Blefari Melazzi, Presidente del CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le telecomunicazioni).

Tim ai massimi da metà febbraio, Poste valuta incremento delle quote al 20%. Cosa farà Iliad?Tesla dimezza le vendite in Italia e in Europa. In tre mesi perso il 15% del valore di mercato (ben sotto i 1000 miliardi di dollari).

Per leggere tutte le news della dailyletter clicca qui.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz