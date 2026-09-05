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Frega (Philip Morris Italia), ‘studio offre suggerimenti per diminuire perdita di talenti’

Frega (Philip Morris Italia), ‘studio offre suggerimenti per diminuire perdita di talenti’

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Frega (Philip Morris Italia), ‘studio offre suggerimenti per diminuire perdita di talenti’ Adnkronos

(Adnkronos) – “Questo studio si impegna a dare suggerimenti su come poter sviluppare policy per diminuire consistentemente questa perdita di talenti e per attrarre, al tempo stesso, talenti esteri, in mestieri che oggi sono importanti. Philip Morris continuerà a lavorare su questo tema, forte anche della propria esperienza di saper attrarre, trattenere e sviluppare talenti”. E’ quanto affermato da Pasquale Frega, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, in occasione della conferenza stampa di presentazione della ricerca “Comprendere e contrastare il fenomeno della perdita dei talenti: la Roadmap per l’Italia”, realizzata da Teha in collaborazione con Philip Morris Italia, svoltasi nel contesto della 52esima edizione del Forum “Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”, organizzato da Teha Group a Cernobbio. 

economia

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Redazione Key4biz

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