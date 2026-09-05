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Frecciarossa e Luna Rossa partnership verso l’America’s Cup 2027 a Napoli

Frecciarossa e Luna Rossa partnership verso l’America’s Cup 2027 a Napoli

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Frecciarossa e Luna Rossa partnership verso l’America’s Cup 2027 a Napoli Adnkronos

(Adnkronos) – Frecciarossa diventa Official Sponsor di Luna Rossa in vista della 38ª America’s Cup, che nel 2027 approderà per la prima volta in Italia, a Napoli. Una partnership tutta italiana che mette insieme velocità, tecnologia, innovazione e performance e che punta a valorizzare l’eccellenza del Made in Italy sulla scena internazionale. L’accordo è stato presentato al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. 

economia

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Redazione Key4biz

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