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Fratoianni: “Serve gamba centrista al campo largo? Non capisco cosa significhi, bisogna partire dai contenuti…”

Fratoianni: “Serve gamba centrista al campo largo? Non capisco cosa significhi, bisogna partire dai contenuti…”

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Fratoianni: “Serve gamba centrista al campo largo? Non capisco cosa significhi, bisogna partire dai contenuti…” Adnkronos

(Adnkronos) – “C’è bisogno di una gamba centrista nel campo largo? Io non ho ancora capito cosa voglia dire politicamente questa espressione”. Lo afferma Nicola Fratoianni, leader di AVS, intervistato da Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti nella trasmissione Point Break, in onda questa sera alle 22.30 su San Marino RTV, diretta da Roberto Sergio. Sulla questione, Fratoianni spiega che bisogna partire dai contenuti e solo successivamente dalla loro collocazione politica: “È riformista chiedere di tassare le enormi ricchezze? Per me sì, è una proposta moderata”. Il leader di Avs conclude: “Poi, se nell’organizzazione della coalizione si determina la presenza di una, due o tre gambe, ben vengano, a patto che il programma sia chiaro”. 

politica

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Redazione Key4biz

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