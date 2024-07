Franco Mugerli è il nuovo presidente dell’Associazione Corallo

Il Consiglio direttivo dell’ASSOCIAZIONE CORALLO per la nomina del nuovo Presidente, a seguito della recente scomparsa di Luigi Bardelli. Al Consiglio ha partecipato anche S.E. Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari e Segretario generale della CEI.

Il Consiglio ha, quindi, nominato come presidente Franco Mugerli, al quale vanno le più vive congratulazioni di AERANTI-CORALLO.

Franco Mugerli, giornalista, ha operato nel settore radiotelevisivo iniziando a dirigere nel 1976 una radio locale in provincia di Milano dove è nato e abita con la famiglia.

Nel CORALLO dalla fondazione nel 1981, è stato direttore, poi presidente (1986 – 1994).

E’ stato direttore dell’ agenzia giornalistica radiotelevisiva NEWS PRESS, dirigente dell’emittente TV 2000 e del circuito radiofonico INBLU, direttore di TER – TAVOLO EDITORI RADIOFONICI (indagine sull’ascolto radiofonico in Italia), presidente di COPERCOM – Coordinamento delle Associazioni per la Comunicazione, presidente del COMITATO MEDIA E MINORI presso il Ministero dello Sviluppo Economico, co-presidente della C.E.R.C. – Conferenza Europea delle Radio Cristiane. Ha, inoltre, collaborato con riviste di settore; è stato membro di commissioni presso il Ministero PP.TT., la Presidenza del Consiglio dei Ministri Servizi Editoria, la Conferenza Episcopale Italiana.

Franco Mugerli ha ringraziato Mons. Giuseppe Baturi e il Consiglio Direttivo per la fiducia accordata e, ricordando l’amico Luigi Bardelli, ha richiamato il mandato affidato da Papa Francesco a CORALLO e ad altri media ecclesiali nell’udienza del 23 novembre 2023: “Il vostro radicamento capillare testimonia il desiderio di raggiungere le persone con attenzione e vicinanza, con umanità… La comunicazione è mettere in comune, tessere trame di comunione, creare ponti senza alzare i muri… Comunicare è formare. Comunicare è formare la società”.

Mons. Giuseppe Baturi, ha sottolineato l’importanza e il valore dell’informazione che “da sempre dà voce alle comunità dei diversi territori, mostrandone la bellezza e la vitalità. La dimensione locale favorisce infatti quella prossimità, frutto di conoscenza intima e di un’esperienza condivisa, che permette di raccontare fatti e storie, costruendo legami e delineando orizzonti di senso”.

Il Consiglio direttivo dell’ASSOCIAZIONE CORALLO risulta ora così composto: Franco Mugerli, presidente; Alessia Caricato, direttore; Massimo Porfiri, tesoriere; consiglieri: Francesco Cavalli, Vincenzo Corrado, Sabina Ferioli, Italo Lunghi, Vincenzo Morgante e Daniele Morini. Per il Collegio dei revisori dei conti Francesco De Strobel, presidente, assieme a padre Salvatore Giardina e padre Francesco Giuseppe Mazzotta.

L’ASSOCIAZIONE CORALLO, insieme ad AERANTI, costituiscono AERANTI-CORALLO.

La “federazione” (associazione di secondo livello, per essere precisi) AERANTI-CORALLO, è l’unione collaborativa tra due associazioni distinte: l’associazione AERANTI (241 radio e 99 tv locali commerciali e comunitarie – oltre a consorzi DAB, imprese via sat, imprese via web, agenzie di informazione, syndication radiofoniche, concessionarie di pubblicità ecc. – laiche o religiose, cattoliche o non cattoliche) e l’Associazione CORALLO (173 radio e 43 tv locali cattoliche, commerciali e comunitarie), espressione associativa in seno alla pastorale dei media della CEI, Conferenza Episcopale Italiana. Presidente di AERANTI e coordinatore di AERANTI-CORALLO è Marco Rossignoli. Presidente di CORALLO e membro del Comitato esecutivo di AERANTI-CORALLO è Franco Mugerli.

