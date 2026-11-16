Il Dipartimento francese delle Landes nella regione della Nuova Aquitania, con capoluogo Mont-de-Marsan, ha deciso di pubblicare una gara per analizzare le possibili alternative a Microsoft 365.

Il bando, pubblicato il 30 ottobre, si intitola “Étude de solutions alternatives à Microsoft 365″. Le offerte potranno essere presentate fino al 19 novembre alle ore 10. L’amministrazione conta circa 2mila dipendenti e il sistema informatico interessato comprende circa 1.800 postazioni di lavoro distribuite su oltre cento sedi.

Un piano per ridurre la dipendenza da Microsoft

L’obiettivo non è spegnere improvvisamente Outlook, Teams o gli altri servizi Microsoft. La gara prevede prima di tutto un’analisi delle componenti Microsoft 365 oggi utilizzate, delle dipendenze con il resto del sistema informativo e delle possibili alternative capaci di mantenere un livello funzionale adeguato.

Secondo la documentazione della gara, dovranno essere individuati scenari realistici per ridurre la dipendenza dalle tecnologie Microsoft. Le soluzioni francesi o europee dovranno essere privilegiate, pur senza essere considerate le uniche opzioni possibili. Lo studio avrà una durata prevista di cinque mesi.

Un modo per evitare il grande blackout Microsoft di due giorni fa, che ha mandato in difficoltà Outlook, Exchange Online, Teams, Copilot e altri servizi Microsoft 365 in diversi Paesi, ha mostrato ancora una volta quanto amministrazioni e imprese possano dipendere da un unico ecosistema tecnologico.

Indipenza digitale in un contesto geopolitico più incerto

ll Dipartimento vuole valutare la propria dipendenza da Microsoft anche alla luce di un contesto geopolitico sempre più incerto. È un tema ormai ricorrente nelle amministrazioni europee: non soltanto dove siano conservati i dati, ma anche fino a che punto un ente pubblico sia realmente in grado di cambiare fornitore senza compromettere servizi, documenti, identità digitali e strumenti collaborativi.

Il contratto Microsoft resta, ma si prepara già il dopo

Secondo le informazioni diffuse insieme alla gara, il Dipartimento aveva sottoscritto il primo contratto Microsoft 365 nel 2023 e quest’anno lo avrebbe rinnovato per altri tre anni. La scadenza sarebbe quindi prevista nel 2029.

Ed è proprio questo uno degli aspetti più interessanti dell’operazione: l’amministrazione non aspetta gli ultimi mesi del contratto per chiedersi come sostituire Microsoft.

La gara segnalata da Polytender

La gara del Dipartimento delle Landes è stata segnalata anche da Polytender, piattaforma che monitora i portali ufficiali europei degli appalti pubblici e seleziona i bandi in base al profilo delle aziende interessate.

Secondo quanto spiega la società, il servizio analizza ogni notte i portali europei e invia direttamente agli utenti le gare considerate più pertinenti. Il database può inoltre essere interrogato attraverso strumenti di AI come ChatGPT o Claude.

Nel caso delle Landes, Polytender ha evidenziato proprio il paradosso dell’operazione: l’amministrazione ha appena rinnovato Microsoft 365 per altri tre anni, ma contemporaneamente sta già studiando come poterne uscire. È questa, più che l’abbandono immediato di Microsoft, la logica della sovranità digitale: poter cambiare fornitore quando necessario.

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