La Francia sarà il primo Paese europeo a vietare l’accesso ai social network ai minori di 15 anni. Il Parlamento ha approvato in via definitiva il disegno di legge voluto dal presidente Emmanuel Macron, con l’obiettivo di tutelare la salute di bambini e adolescenti già a partire dal prossimo anno scolastico.

Dopo il via libera del Senato, con 243 voti favorevoli e due contrari, anche l’Assemblée Nationale ha approvato il provvedimento con 279 voti a favore e 81 contrari.

La legge obbligherà le piattaforme a introdurre sistemi di verifica dell’età e prevede anche il divieto di utilizzare i telefoni cellulari nelle scuole superiori.

Macron: “La Francia apre la strada in Europa”

“Un grande progresso”, ha commentato Macron in un video pubblicato sui social, nel quale compare anche una lunga sequenza di contenuti considerati nocivi per i minori.

“La Francia apre la via in Europa per la protezione dei nostri bambini e dei nostri adolescenti”, ha dichiarato il presidente francese. Macron punta alla creazione di una vera e propria “coalizione di volonterosi” tra i Paesi disponibili ad adottare misure analoghe. “Proteggere i nostri bambini non è solo una questione di regolamentazione: è una questione di civiltà”, aveva affermato nei mesi scorsi.

Divieto operativo dal 1^ settembre 2026 per i nuovi iscritti, dal 1^ settembre 2027 per i già utenti

Secondo la ministra responsabile del Digitale, Anne Le Hénanff, il divieto dovrebbe diventare operativo già dal primo settembre 2026. Di fronte ai dubbi sulla possibilità di attuare la misura in tempi così brevi, la ministra ha spiegato che gli strumenti necessari per verificare l’età degli utenti sono già disponibili.

“Diamo la responsabilità ai social network, questo significa che dovranno trovare la soluzione tecnica per verificare l’età”, ha dichiarato Le Hénanff.

“Il primo settembre può diventare operativo perché gli strumenti di verifica dell’età già esistono”, ha aggiunto, citando servizi come France Identité e Docaposte, filiale del gruppo La Poste. Sistemi analoghi sono già utilizzati in Francia per limitare l’accesso dei minori ai siti pornografici.

Attuazione in due fasi

Il divieto verrà introdotto in due momenti distinti. Dal primo settembre 2026 si applicherà ai profili di nuova creazione, mentre dal primo gennaio 2027 riguarderà anche gli account già esistenti.

Nel periodo compreso tra settembre e gennaio, gli utenti francesi saranno chiamati a dimostrare la propria età. “Per chi ha meno di 15 anni l’account verrà chiuso”, ha avvertito Le Hénanff. Le piattaforme dovranno mettere a disposizione diverse modalità di verifica, così da consentire agli utenti di scegliere lo strumento da utilizzare.

La legge non prevede sanzioni né per i minori né per i genitori. La responsabilità dell’applicazione del divieto ricadrà sulle piattaforme social. Sono inoltre previste alcune eccezioni. Gli under 15 potranno continuare ad accedere alle enciclopedie online e ai progetti digitali con finalità educative.

Il precedente australiano

L’Australia ha introdotto un divieto simile per i minori di 16 anni nel dicembre scorso. L’approvazione francese rappresenta però una prima assoluta nell’Unione europea ed è osservata con attenzione dagli altri Paesi intenzionati a seguire la stessa strada.

In Italia è stata presentata da tempo una proposta bipartisan promossa dalle parlamentari Lavinia Mennuni e Marianna Madia, ma l’iter non è ancora concluso.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha definito “fondamentale” vietare l’uso dei social ai minori di 15 anni anche in Italia. “Una buona notizia è che l’iter in Parlamento del disegno di legge bipartisan è partito. Auspico venga approvato il più presto possibile”, ha dichiarato Valditara.

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