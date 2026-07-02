Francia e Spagna nella morsa del caldo: nuova ondata fino ai 44°C, oltre 2mila i morti a giugno

(Adnkronos) – Una nuova ondata di caldo potrebbe interessare nei prossimi giorni la Spagna e la Francia, con temperature fino ai 44°C, mentre sono oltre duemila i morti registrati nei due Paesi a giugno a causa del caldo estremo. L’agenzia meteorologica statale spagnola, Aemet, ha dichiarato che una massa d’aria secca e molto calda porterà temperature persistentemente elevate in gran parte della Spagna a partire da sabato, aggiungendo che in alcune zone del sud-est le temperature potrebbero raggiungere i 42-44°C martedì. “Le temperature inizieranno a salire durante il fine settimana e non possiamo escludere un’altra ondata di calore”, ha dichiarato Ruben del Campo, portavoce dell’Aemet. L’agenzia ha affermato che le alte temperature potrebbero aumentare la probabilità di incendi boschivi la prossima settimana e avvertito le persone anziane e quelle con problemi cardiovascolari di prestare particolare attenzione durante le ore più calde della giornata.

Secondo Aemet, il mese scorso è stato il secondo giugno più caldo mai registrato, superato solo da giugno 2025, con una temperatura media di 3,2 °C superiore alla norma. Gli scienziati hanno affermato che l’ondata di calore, la più grave e diffusa che abbia mai colpito l’Europa occidentale, è stata possibile a causa della crisi climatica innescata dalla combustione di combustibili fossili.

Secondo i dati provvisori provenienti da Spagna e Francia, circa mille persone hanno perso la vita in ciascun Paese a causa del caldo estremo. Secondo i dati del sistema di monitoraggio giornaliero della mortalità del ministero della Salute spagnolo, MoMo, a giugno si sono registrati 1.029 decessi in più attribuibili alle alte temperature.

L’agenzia francese per la salute pubblica ha dichiarato che l’ondata di caldo di fine giugno, durata 10 giorni e definita dagli esperti la più estrema mai registrata nel Paese, ha causato circa mille decessi in più rispetto ai mesi precedenti, nel periodo compreso tra il 24 e il 28 giugno. Nicolas Revel, responsabile degli ospedali dell’area parigina, ha detto di non aspettarsi che il numero di decessi in più raggiunga i 15mila del 2003, “perché abbiamo fatto molti progressi in diversi ambiti”. Ha però aggiunto di prevedere che il numero di decessi legati al caldo sarà superiore ai 5.700 registrati lo scorso anno.

Il servizio di emergenza medica Sos-Medecins ha detto di aver registrato un aumento dell’85% dei decessi tra le persone di età superiore ai 75 anni nelle ultime due settimane di giugno. Nella settimana che è terminata il 22 giugno sono morti 513 anziani, rispetto ai 278 della settimana precedente.

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