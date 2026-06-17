Francia, altri 655 milioni per l’AI di Stato. Lecornu: “Basta dipendenze digitali”

La Francia vuole ridurre la dipendenza tecnologica dagli Stati Uniti nei settori più sensibili. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha annunciato che l’azienda francese ChapsVision è stata scelta per sostituire la statunitense Palantir nella gestione su larga scala dei dati della Direzione generale della sicurezza interna, la DGSI.

“Non possiamo accettare nuove dipendenze strategiche nel digitale”, ha spiegato Lecornu, deciso a “costruire una vera autonomia” per non “dipendere dal buon volere di alcuni partner, in grado di chiudere il rubinetto dell’accesso” all’AI.

Comme l’électricité hier, comme Internet il y a trente ans, l’intelligence artificielle change déjà nos vies.



Le temps des expérimentations est terminé. J’ai décidé d’accélérer la transformation de l’État :



→ un assistant conversationnel souverain commun pour tous les agents… pic.twitter.com/bAMDPEKqVh — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) June 16, 2026

Un annuncio a sorpresae la smetita di Palantir

L’annuncio è arrivato a sorpresa per due motivi. Il primo perché DGSI aveva infatti rinnovato lo scorso dicembre il contratto con Palantir per altri tre anni. Fin dal primo contratto del 2016, poi rinnovato nel 2019 e nel 2022.

Le autorità francesi non hanno ancora chiarito le modalità precise della transizione, né il calendario con cui la nuova soluzione sarà effettivamente implementata. Il secondo punto è proprio questo: Palantir smentisce. “Da oltre dieci anni, Palantir accompagna la DGSI nello svolgimento delle sue missioni al servizio della sicurezza nazionale. Questa cooperazione prosegue nell’ambito degli impegni contrattuali in corso e nel rispetto dei più elevati standard in materia di sicurezza, protezione dei dati, conformità normativa e trasparenza”, afferma l’azienda di software statunitense.

ChapsVision, la scelta francese

Per ChapsVision, la decisione del governo rappresenta una tappa importante. L’azienda punta a diventare uno dei principali attori europei nella data intelligence e nell’intelligenza artificiale agentica.

Nel 2024 aveva già vinto una prima gara della DGSI sul trattamento di dati eterogenei. Il nuovo contratto le affida ora la gestione delle grandi moli di dati, un ambito finora presidiato da Palantir.

La scelta si inserisce nella volontà francese di costruire alternative nazionali o europee nei comparti considerati strategici. Non riguarda solo l’efficienza tecnologica, ma il controllo su dati, infrastrutture e capacità operative.

Al summit Choose France del 5 giugno sono stati annunciati oltre 110 miliardi di euro di investimenti proposti in infrastrutture AI.

Tra gli impegni annunciati c’è anche quello da 75 miliardi di euro della giapponese SoftBank, insieme a progetti di Brookfield, Ardian, MGX e Salesforce. Se completati, gli investimenti aggiungerebbero circa 10 gigawatt di capacità di calcolo, l’equivalente della produzione di circa 10 reattori nucleari.

Alla fine del 2025, secondo Schneider Electric, la Francia disponeva di circa 1,5 gigawatt di capacità installata nei data center. I nuovi progetti moltiplicherebbero quindi più volte l’infrastruttura digitale del Paese.

Altri 655 milioni per l’AI francese

Oltre a questi investimenti Lecornu ha annunciato anche un nuovo investimento da 655 milioni di euro per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale in Francia. Le risorse saranno mobilitate attraverso France 2030, il programma pubblico francese per gli investimenti nell’innovazione.

Il governo vuole creare un chatbot comune a tutte le amministrazioni dello Stato, destinato a supportare il lavoro quotidiano dei dipendenti pubblici. Lo strumento dovrebbe aiutare nella gestione delle procedure, nella preparazione di documenti e nella riduzione delle attività amministrative più ripetitive.

Secondo Lecornu, i fondi serviranno a sostenere infrastrutture, capacità di calcolo, ricerca, imprese e settori industriali. L’obiettivo è fare in modo che questa rivoluzione tecnologica “vada a beneficio dei francesi”, protegga la sovranità del Paese e rafforzi i servizi pubblici.

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