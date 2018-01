Amministratore delegato Enel, Presidente Eurelectric

Co-presidente ‘Energy Utilities and Energy Technologies Communities’ del World Economic Forum

Francesco Starace è Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel S.p.A. dal maggio 2014.

Starace è entrato a far parte del Gruppo Enel nel 2000, ricoprendo varie posizioni manageriali di primo piano, tra cui quella di Direttore dell’Area di Business Power (da luglio 2002 a ottobre 2005) e di Direttore della Divisione Mercato (da novembre 2005 a settembre 2008).

Dal 2008 al 2014 è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel Green Power, società del Gruppo dedicata alla generazione di energia da fonti rinnovabili e tra i principali protagonisti nel settore delle rinnovabili a livello globale.

A novembre 2010, Starace ha guidato il collocamento della società sui listini delle Borse di Milano e Madrid con una capitalizzazione di mercato pari a 8 miliardi di euro.

Ha iniziato la sua carriera nella gestione della costruzione di impianti di generazione elettrica, inizialmente nel gruppo General Electric, poi in ABB Group e successivamente in Alstom Power Corporation, come responsabile delle vendite globali per la Divisione turbine a gas.

Francesco Starace ha ulteriormente consolidato la sua esperienza professionale a livello internazionale, lavorando negli Stati Uniti, in Arabia Saudita, Egitto e Bulgaria.

Da giugno 2014 è membro dell’Advisory Board del Sustainable Energy 4 All delle Nazioni Unite. Da maggio 2015 fa parte del Consiglio di Amministrazione del Global Compact delle Nazioni Unite. Nel gennaio 2016 è stato designato co-presidente dell’Energy Utilities and Energy Technologies Community del World Economic Forum e, nell’ottobre dello stesso anno, è stato nominato co-presidente del B20 Climate & Resource Efficiency Task Force. Nel giugno 2017 è stato eletto Presidente di Eurelectric, l’associazione di settore dell’industria elettrica a livello europeo.

Nel settembre 2017 è stato nominato dalla Commissione Europea membro della “Multi-stakeholder Platform on the Implementation of the Sustainable Development Goals in the EU”.

Si è laureato in ingegneria nucleare presso il Politecnico di Milano.