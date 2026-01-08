Il Consiglio di Amministrazione di Lepida ha nominato Francesco Raphael Frieri Direttore Generale per il prossimo triennio.

La nomina valorizza un percorso professionale che include oltre dieci anni di esperienza in Regione Emilia-Romagna e una precedente esperienza come Direttore Generale di Enti e Unioni di Comuni, con responsabilità in ambiti contigui alle attività di Lepida.

Tra queste troviamo la trasformazione digitale della PA, infrastrutture e servizi ICT, governance dei dati, sicurezza e innovazione organizzativa, oltre a relazioni istituzionali complesse e programmazione e gestione di fondi europei e nazionali.

Competenze che rafforzano il ruolo di Lepida come infrastruttura pubblica strategica al servizio delle amministrazioni e dei territori.

Francesco Raphael Frieri prende il posto di Gianluca Mazzini, per diciassette anni Direttore Generale di Lepida.

