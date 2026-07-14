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Francesco Bonini confermato rettore dell’università Lumsa di Roma

Francesco Bonini confermato rettore dell’università Lumsa di Roma

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Francesco Bonini confermato rettore dell’università Lumsa di Roma Adnkronos

(Adnkronos) – Il Consiglio di amministrazione dell’Università Lumsa, nella seduta di oggi, 14 luglio 2026, all’unanimità ha nominato Francesco Bonini rettore per un ulteriore mandato.  

Bonini è stato recentemente confermato componente della giunta e vicepresidente della Conferenza dei rettori delle università italiane per il triennio 2026-2029. Alunno della Scuola normale superiore di Pisa e PhD presso Sciences-Po di Parigi, ha insegnato all’Università Cattolica, all’Università di Teramo e alla Sapienza.  

Presidente del gruppo editoriale Studium, è direttore di Res Publica, condirettore di Studium e di Pubbliche amministrazioni, istituzioni, storia, politiche. Tra i suoi volumi più recenti figurano: Storia costituzionale della Repubblica; Chiesa cattolica e Italia contemporanea; Il settennato presidenziale. Percorsi transnazionali e Italia repubblicana (curatore). 

economia

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Redazione Key4biz

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