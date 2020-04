Foxconn comincerà a produrre respiratori dove si fabbrica l’iPhone

Il principale produttore globale di iPhone ha siglato un accordo con Medtronic per produrre respiratori nel suo stabilimento in Wisconsin.

Foxconn, il principale fornitore di componenti per la fabbricazione di iPhone, vuole cominciare a produrre respiratori. Lo ha detto l’amministratore delegato di Medtronic alla Cnbc, annunciando l’accordo siglato fra le due aziende per cominciare a produrre respiratori nel giro di 4-6 settimane nella sua fabbrica in Wisconsin. In precedenza, all’inizio dell’anno Foxconn aveva già convertito parte della sua produzione in Cina per produrre mascherine.

Omar Ishrak, Ceo del gruppo medicale Medtronic, ha detto alla Cnbc che la sua compagnia ha siglato un accordo con Foxconn dopo che il produttore di iPhone ha adottato un prodotto open source disegnato da Medtronic realizzato per curare la pandemia coronavirus.

Medtronic realizzerà quindi i respiratori nello stabilimento di Foxconn in Wisconsin.

Non è la prima volta che Foxconn cambia la sua linea di produzione per fabbricare strumenti per la lotta al virus. A febbraio l’azienda taiwanese aveva convertito le sue fabbriche cinesi per produrre mascherine.

Foxconn realizza la gran parte degli iPhone prodotti globalmente in un enorme stabilimento che si trova a Zhengzhou in Cina, ribattezzata “iPhone City”, dove si produce più del 50% della produzione globale.