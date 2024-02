Nel 2023 la capacità installata è stata di 5,23 GW, il doppio dell’anno precedente

Nell’ultimo anno il fotovoltaico solare italiano è aumentato sensibilmente in termini di capacità installata e numero di impianti connessi in rete. Secondo il “Report Fotovoltaico” pubblicato dall’associazione Italia Solare, su dati Gaudì di Terna, nel nostro Paese abbiamo 1.594.974 impianti fotovoltaici connessi in rete per una potenza totale cumulata di 30,28 GW.

Se prendiamo solo il 2023, invece, in Italia sono stati connessi 373.929 impianti fotovoltaici, ovvero il 23% degli impianti connessi complessivamente sul territorio nazionale dal 2010 ad oggi, per una potenza pari a 5,23 GW (il doppio del 2022, quando raggiunse 2,48 GW). Nel 2023 inoltre si registra un aumento, su base annua, del +85% in relazione alla numerosità di impianti collegati e un incremento del +111% in relazione alla potenza connessa.

La spinta del fotovoltaico residenziale

A trainare la crescita sono stati diversi settori chiave: il 43% (2,26 GW) della potenza connessa lo scorso anno è relativa al comparto residenziale, il 35% (1,82 GW) è imputabile al commerciale e industriale (C&I) e solo il 22% (1,16 GW) è attribuibile al settore utility scale. Se si considera il 2023 sul 2022 l’incremento è stato pari a +83% per il residenziale, +168% per il C&I e +103% per i grandi impianti.

A spingere in alto il numero degli impianti connessi in rete sicuramente il Superbonus, ma anche l’incremento dei prezzi delle materie prime, come quelle energetiche.

Il picco di crescita delle connessioni di grandi impianti

Negli ultimi mesi dell’anno passato si è verificato anche un picco di crescita delle connessioni di grandi impianti (P > 10 MW): durante il Q4 2023 sono stati infatti connessi 8 impianti fotovoltaici di tale taglia, per un totale di 341 MW, dei quali 227 MW durante il solo mese di dicembre.

Evidente l’impennata dell’ultimo periodo se si considera che tra gennaio 2020 e settembre 2023 sono stati connessi 420 MW. L’esplosione di connessioni utility scale degli ultimi mesi potrebbe rappresentare soltanto l’inizio di una crescita costante nel tempo, tanto più che secondo i dati di Elemens dal 2019 al 2023 sono stati autorizzati oltre 12 GW di grandi impianti e oltre 2/3 della capacità non risulta ancora in costruzione.

Lombardia regina del fotovoltaico italiano

A livello regionale, la Lombardia grazie a 907 MW di nuove connessioni durante l’anno passato, ha varcato la soglia dei 4 GW di potenza connessa cumulata, mentre Veneto (3,16 GW) ed Emilia-Romagna (3,03 GW) hanno superato la soglia dei 3 GW di potenza connessa cumulata e stanno raggiungendo la Puglia (3,30 GW).

In termini di numerosità di impianti è sempre la Lombardia a guidare la classifica, seguita da Veneto ed Emilia-Romagna.