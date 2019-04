Fotovoltaico, i miti da sfatare su questa tecnologia

Intorno al settore del fotovoltaico ci sono ancora molti miti da sfatare che spesso non rendono giustizia alle potenzialità di questa tecnologia, ideale sia per risparmiare che, naturalmente, per dare un consistente contributo alla riduzione dello sfruttamento delle fonti energetiche non rinnovabili.

Negli ultimi anni si è registrata una netta crescita del fotovoltaico, divenuto un settore oramai in grado di garantire un considerevole risparmio agli utenti che, grazie ad un investimento a medio-lungo termine, hanno la possibilità di installare pannelli fotovoltaici per produrre, in autonomia, l’energia elettrica.

Uno dei principali miti da sfatare relativi al fotovoltaico è legato al grado di efficienza dei pannelli fotovoltaici. Spesso, infatti, si leggono consigli legati alla scarsa efficienza dei pannelli di ultima generazione. L’attuale tecnologia ha oramai raggiunto un livello di maturità molto elevato tanto da rendere un investimento nel settore decisamente conveniente.

Allo stesso modo, il costo dei singoli pannelli non è più così alto come si crede (grazie anche alla possibilità di sfruttare le detrazioni fiscali al 50% per ammortizzare al meglio l’investimento). Negli ultimi anni, il mercato del fotovoltaico ha registrato un significativo calo di prezzi per poi raggiungere un certo livello di stabilità. In futuro, il prezzo dei pannelli è destinato a calare solo in minima parte.

Un altro falso mito legato al settore fotovoltaico è rappresentato dalla manutenzione. I pannelli fotovoltaici, infatti, richiedono interventi di manutenzione molto rari e solo in alcune zone, ad esempio se l’impianto è situato vicino ad uno stabilimento industriale o a campi agricoli, è necessario effettuare interventi di pulizia periodici (solitamente ogni 2 anni) al fine di mantenere elevata l’efficienza del pannello stesso.

E’ importante sottolineare, inoltre, che, a differenza di quanto si crede, l’energia prodotta da pannelli fotovoltaici ha prezzi competitivi. In generale, infatti, l’energia solare costa all’incirca 12 centesimi al kWh mentre l’elettricità acquistata dai fornitori presenti sul mercato costa circa il doppio.

Il settore del fotovoltaico deve fare i conti anche tanti falsi miti dal punto di vista geografico. In particolare, non è vero che i pannelli fotovoltaici sono inutili se non esposti al sud e non è vero che non risultano convenienti se vengono installati in aree dove non c’è tanto sole durante l’anno (come alcune aree del Nord Italia).

In primo luogo, è importante sottolineare che l’orientamento del pannello fotovoltaico è essenziale. In assenza di un’esposizione diretta verso sud, è comunque possibile valutare (affidandosi ad esperti del settore naturalmente) la convenienza di installare un impianto con un’esposizione differente.

Allo stesso modo, anche se si risiede al Nord Italia non vorrà dire che, automaticamente, i pannelli fotovoltaici sono sconvenienti. In alcune zone, dove le giornate di sole durante l’anno sono inferiori, la resa dell’impianto potrebbe essere leggermente inferiore ma non per questo la soluzione del fotovoltaico sarà sconveniente per forza.

Un altro aspetto da considerare è rappresentato dalla possibilità di rendersi indipendenti dalla rete elettrica affidandosi al fotovoltaico. Al momento, grazie alle nuove tecnologie che permettono l’accumulo di energia elettrica prodotta, è possibile massimizzare la percentuale di autoconsumo, portandola anche al 90%. Isolarsi completamente dalla rete elettrica è però una soluzione ancora sconveniente.