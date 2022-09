Nel dettaglio, assegnati 294 MW di capacità solare in 42 progetti, e altri 119 MW di capacità eolica in 4 progetti. Il riepilogo dell’asta.

Il Gestore servizi energetici (Gse) ha pubblicato le graduatorie degli impianti iscritti ai Registri e alle Aste della nona procedura prevista dal DM 4 luglio 2019, che assegna oltre 500 MW a impianti eolici e fotovoltaici.

Nello specifico, sono stati assegnati 413 MW, il 18% della quota totale, che è di 2.857 MW.

Nel dettaglio, assegnati 294 MW di capacità solare in 42 progetti che vanno da 1,5 MW a 86 MW (quest’ultimo è stato assegnato alla società italiana ACEA Solar).

Assegnati poi ulteriori 119 MW di capacità eolica in 4 progetti che vanno da 21 MW a 55 MW (quest’ultimo è stato assegnato a ERD Wind Energy).

Nel comunicato è spiegato che i contingenti di potenza disponibile indicati nei Bandi del 31/05/2022 sono stati riallocati secondo il meccanismo previsto dal Decreto, come aggiornato dal Decreto legislativo 199/2021. Per effetto di tale meccanismo, nel Registro del Gruppo A sono stati ammessi 96 impianti per una potenza complessiva pari a 63,2 MW sebbene il contingente inizialmente disponibile nel Bando fosse nullo.

Sono disponibili nella specifica sezione del sito, suddivisi per Gruppo e relativo contingente di potenza, come previsto nei Bandi del 31/05/2022:

le graduatorie degli impianti risultati in posizione tale da rientrare nel pertinente contingente sulla base delle informazioni dichiarate dal Soggetto Responsabile e come riscontrate dal GSE nella documentazione allegata alla richiesta di iscrizione ( Tabella A );

sulla base delle informazioni dichiarate dal alla richiesta di iscrizione ( ); gli elenchi degli impianti esclusi per mancato pagamento dei costi d’istruttoria, come previsto dal DM 24 dicembre 2014, o per motivi riscontrati dal GSE dall’analisi della documentazione allegata alla richiesta di iscrizione ( Tabella B );

per mancato pagamento dei costi d’istruttoria, come previsto dal DM 24 dicembre 2014, o per motivi riscontrati dal GSE dall’analisi della documentazione allegata alla richiesta di iscrizione ( ); gli elenchi degli impianti oggetto di rinuncia le cui istanze sono state presentate entro il 27/09/2022 (Tabella D).

Il GSE rende inoltre disponibile la tabella riepilogativa con evidenza, per ciascun Gruppo, Registro o Asta, del contingente di potenza disponibile, del numero e della potenza degli impianti iscritti e ammessi in posizione utile. Per questi la presente pubblicazione è da intendersi come comunicazione di esito positivo della procedura a seguito della quale decorrono i termini per l’entrata in esercizio degli impianti ai fini dell’accesso agli incentivi.

Le richieste di accesso agli incentivi per gli impianti ammessi in Tabella A devono essere presentate tramite il Portale FER-E entro 30 giorni solari dalla data di entrata in esercizio, secondo le modalità specificate dal Regolamento Operativo per l’accesso agli incentivi, pena l’applicazione del cosiddetto “fuori tempo”.

Le richieste di accesso agli incentivi, per gli impianti ammessi in Tabella A e già in esercizio, potranno essere presentate a partire da oggi e non oltre il 28/10/2022, per non incorrere nel cosiddetto “fuori tempo”.

Ai soggetti proponenti degli impianti esclusi (Tabella B) in fase di formazione delle graduatorie, il GSE invierà, entro 15 giorni, una comunicazione specificando i motivi dell’esclusione.

E’ possibile visionare le graduatorie nella sezione Rinnovabili elettriche > Accesso agli incentivi > Graduatorie